Dara Bubamara progovorila o intimi, pa se pokajala: Imam intimne odnose 5 puta dnevno

Blic

03.03.2026

15:28

Дара Бубамара проговорила о интими, па се покајала: Имам интимне односе 5 пута дневно
Foto: Instagram/@darabubamara_official/screenshot

Pjevačica Dara Bubamara (49) je jednom prilikom otvoreno govorila o intimnim odnosima, te šokirala priznanjem. Nedavno je ipak istakla da više ne želi da iznosi detalje iz emotivnog života u javnost, ali da planira ponovo da se uda.

Dara Bubamara je, naime, svojevremeno govorila o nepristojnim ponudama koje, kako kaže, skoro svakodnevno dobija na društvenim mrežama, a onda i iznela intimne detalje u javnost.

- Nekada i pet puta dnevno imam intimne odnose - izjavila je jednom prilikom folkerka, koja redovno na društvenim mrežama dobija nepristojne ponude:

дара бубамара

Scena

Dara Bubamara otkrila kakva je u krevetu, Ceca odmah reagovala

- Blokiram sve na društvenim mrežama koji mi šalju nepristojne ponude. Šalju mi gole slike, pa na šta to liči?

- Mnogo sam slobodna i perverzna! Ljudi kažu da objavljujem bezobrazne slike na Instagramu, a one koje čuvam u telefonu su još gore! Ali neću mnogo da pričam o tome, ipak moram barem malo privatnosti da zadržim za sebe. Zasad dobro prikrivam ljubavni život, nadam se da će tako i ostati. Nešto ipak treba sačuvati od javnosti radi sopstvene sreće i mira - rekla je pjevačica jednom prilikom za Informer.

Želi da se uda

Ona je svojevremeno bila u vezi sa 17 godina mlađim, a nedavno je rekla da bi ove godine volelja da se uda.

дара бубамара

Scena

Dara Bubamara na estetske operacije dala bogatstvo, evo koliko je iskeširala

- Ranijih godina sam previše pričala i bila previše iskrena, što nije dobro. Znaš kako kažu: "Da su mi one godine, a ova pamet." Shvatila sam da privatni život treba držati za sebe. Zašto bih se eksponirala? Nema razloga, jer je mnogo ljubomornih ljudi. Srećna sam, zaljubljena, ali i meni i mom partneru je lakše da ne govorim o detaljima. Imam velike planove. Izdajem nove pjesme, ali pokrećem i privatni biznis. Baš imam dosta planova. Možda se i udam. Nikad se ne zna, život je čudo - zaključila je ona.

(Blic)

Prije nekoliko godina intimne fotografije pjevačice Dare Bubamare procurjele su u javnost nakon što joj je, kako je tvrdila, ukraden telefon, a nekoliko godina kasnije desio joj se još veći skandal kada je sasvim slučajno intimni snimak sama objavila na društvene mreže.

Dara Bubamara

