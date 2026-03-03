Logo
Large banner

Bastijan Švajnštajger uništio biznis Ane Ivanović

Izvor:

Agencije

03.03.2026

14:19

Komentari:

0
Бастијан Швајнштајгер уништио бизнис Ане Ивановић

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović se tokom razvoda od nekadašnjeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera susrela s problemom - propao joj je biznis s prirodnom kozmetikom u koji je uložila tri miliona evra.

Kako navodi izvor za srpske medije, on je od nje zahtijevao 1,5 miliona evra zarade. Tvrdio je da mu to pripada zato što je pomogao u promociji njenih kozmetičkih proizvoda pod nazivom Ana Ivanović Natural Performance.

ОК Јелен фест

Društvo

Odbrojavanje može da počne: Objavljen kompletan raspored i puštene ulaznice za Jelen OK Fest

Ovaj njegov potez ju je šokirao i nije željela da pristane. Okupila je svoj tim, a nakon analiziranja su shvatili da bi na kraju najbolje bilo da se na ovaj biznis stavi tačka. Brend je povučen iz prodaje krajem prošle godine.

- Vrijeme je da se pozdravimo! Ponekad zbogom znači i pravljenje mjesta za novo. Naše zajedničko putovanje sa Ana Ivanović Natural Performance privodi se kraju. Zatvaramo našu onlajn prodavnicu u novembru. Od srca vam se zahvaljujemo na vjernosti i strasti za nekomplikovanu kozmetiku visokih performansi - navela je tada na veb stranici.

Prvo je, kaže izvor, bila tužna zato što gasi svoj brend, ali je sada okrenuta novim životnim ciljevima.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: ''Žele da razgovaraju, rekao sam 'prekasno'''

Najvažnije joj je bilo to da ne dozvoli bivšem suprugu da ostvari svoj naum, u čemu je i uspjela.

Ona je krajem prošle godine pri Opštinskom sudu u Minhenu predala zahtjev za razvod nakon što je saznala da ju je prevario. Imaju troje djece: osmogodišnjeg Luku, petogodišnjeg Leona i dvogodišnjeg Tea.

Podijeli:

Tagovi :

Ana Ivanović

Bastijan Švajnštajger

Ana Ivanovic i Bastijan Švajnštajger

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

И сутра топло вријеме, температура до 19 степени

Društvo

I sutra toplo vrijeme, temperatura do 19 stepeni

29 min

0
Чистоћа пријети штрајком и тражи поскупљење: Град нам дугује милионе

Banja Luka

Čistoća prijeti štrajkom i traži poskupljenje: Grad nam duguje milione

33 min

0
Ђокић: Сутра би 156 држављана БиХ требало стићи из УАЕ

BiH

Đokić: Sutra bi 156 državljana BiH trebalo stići iz UAE

40 min

0
Слободан Јавор с митрополитом Јефремом и епископом Савом

Gradovi i opštine

Gradonačelnik Prijedora s mitropolitom Jefremom i episkopom Savom

45 min

0

Više iz rubrike

Кеба требао да сними овај велики хит Снежане Ђуришић

Scena

Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

4 h

0
Глумица позира на промоцији филма

Scena

Provokativna Sidni Svini zapalila mreže: "Ona uvijek razbija internet"

5 h

0
Прво оглашавање Јелене Томашевић након што се срушила на бини: Ово је њена дијагноза

Scena

Prvo oglašavanje Jelene Tomašević nakon što se srušila na bini: Ovo je njena dijagnoza

6 h

0
Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

Scena

Prve informacije o Jeleni Tomašević nakon prekinutog koncerta

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

25

Ovi znakovi konačno ulaze u period sreće, stabilnosti i velikih promjena!

14

23

Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

14

20

Daju 1.000 KM svakom djetetu rođenom od 1. januara

14

19

Psi lutalice napali muškarca kod škole u Banjaluci, on se sapleo i pao

14

19

Bastijan Švajnštajger uništio biznis Ane Ivanović

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner