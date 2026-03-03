Bastijan Švajnštajger uništio biznis Ane Ivanović

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović se tokom razvoda od nekadašnjeg fudbalera Bastijana Švajnštajgera susrela s problemom - propao joj je biznis s prirodnom kozmetikom u koji je uložila tri miliona evra.

Kako navodi izvor za srpske medije, on je od nje zahtijevao 1,5 miliona evra zarade. Tvrdio je da mu to pripada zato što je pomogao u promociji njenih kozmetičkih proizvoda pod nazivom Ana Ivanović Natural Performance.

Ovaj njegov potez ju je šokirao i nije željela da pristane. Okupila je svoj tim, a nakon analiziranja su shvatili da bi na kraju najbolje bilo da se na ovaj biznis stavi tačka. Brend je povučen iz prodaje krajem prošle godine.

- Vrijeme je da se pozdravimo! Ponekad zbogom znači i pravljenje mjesta za novo. Naše zajedničko putovanje sa Ana Ivanović Natural Performance privodi se kraju. Zatvaramo našu onlajn prodavnicu u novembru. Od srca vam se zahvaljujemo na vjernosti i strasti za nekomplikovanu kozmetiku visokih performansi - navela je tada na veb stranici.

Prvo je, kaže izvor, bila tužna zato što gasi svoj brend, ali je sada okrenuta novim životnim ciljevima.

Najvažnije joj je bilo to da ne dozvoli bivšem suprugu da ostvari svoj naum, u čemu je i uspjela.

Ona je krajem prošle godine pri Opštinskom sudu u Minhenu predala zahtjev za razvod nakon što je saznala da ju je prevario. Imaju troje djece: osmogodišnjeg Luku, petogodišnjeg Leona i dvogodišnjeg Tea.