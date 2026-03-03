Đokić: Sutra bi 156 državljana BiH trebalo stići iz UAE

Izvor:
Let kompanije Flaj Dubaji za Sarajevo, kojim bi u BiH trebalo stići 156 državljana BiH i turista iz Ujedinjenih Arapskih Emirata planiran je za sutra, potvrdio je ambasador BiH u UAE Bojan Đokić i najavio mogućnost dodatnog, vanrednog leta.
- Bezbjednosna situacija se mijenja iz sata u sat. Radimo i na mogućnosti organizovanja dodatnog komercijalnog leta za Sarajevo, o čemu ćemo imati informacije u toku dana - kazao je Đokić za Fenu.
Istakao je da situacija nije alarmantna, ali da postoji oprez i neizvijesnost jer niko ne zna šta će se dešavati u narednom periodu.
