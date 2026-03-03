Logo
Large banner

Đokić: Sutra bi 156 državljana BiH trebalo stići iz UAE

Izvor:

Agencije

03.03.2026

13:47

Komentari:

0
Ђокић: Сутра би 156 држављана БиХ требало стићи из УАЕ
Foto: Pexels

Let kompanije Flaj Dubaji za Sarajevo, kojim bi u BiH trebalo stići 156 državljana BiH i turista iz Ujedinjenih Arapskih Emirata planiran je za sutra, potvrdio je ambasador BiH u UAE Bojan Đokić i najavio mogućnost dodatnog, vanrednog leta.

- Bezbjednosna situacija se mijenja iz sata u sat. Radimo i na mogućnosti organizovanja dodatnog komercijalnog leta za Sarajevo, o čemu ćemo imati informacije u toku dana - kazao je Đokić za Fenu.

Катар-авион

Svijet

Katar poručuje: Iranski napadi neće ostati bez odgovora

Istakao je da situacija nije alarmantna, ali da postoji oprez i neizvijesnost jer niko ne zna šta će se dešavati u narednom periodu.

Podijeli:

Tagovi :

Bojan Đokić

UAE

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Слободан Јавор с митрополитом Јефремом и епископом Савом

Gradovi i opštine

Gradonačelnik Prijedora s mitropolitom Jefremom i episkopom Savom

47 min

0
Објављен цјеновник: Званично поскупио вртић у Бањалуци

Banja Luka

Objavljen cjenovnik: Zvanično poskupio vrtić u Banjaluci

49 min

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Ekonomija

Panična kupovina ubrzava poskupljenje goriva u Srpskoj

52 min

0
Ко ће се повући из трке за предсједника?

Republika Srpska

Ko će se povući iz trke za predsjednika?

1 h

7

Više iz rubrike

Сарајево

BiH

U FBiH slave jedan od najtužnijih datuma

1 d

0
Превозници протестују

BiH

Prevoznici najavili blokadu svih graničnih prelaza BiH

2 d

1
Амиџић: Проблем БХРТ-а није новац већ жеља да угасе РТРС

BiH

Amidžić: Problem BHRT-a nije novac već želja da ugase RTRS

2 d

0
Синиша Каран

BiH

Karan: 1. mart dokaz da je BiH raspolućena

2 d

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

28

Gorivo u Hrvatskoj najskuplje u posljednje dvije godine

14

25

Ovi znakovi konačno ulaze u period sreće, stabilnosti i velikih promjena!

14

23

Užas u Banjaluci: Pronađeno tijelo muškarca kod dvorane Borik!

14

20

Daju 1.000 KM svakom djetetu rođenom od 1. januara

14

19

Psi lutalice napali muškarca kod škole u Banjaluci, on se sapleo i pao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner