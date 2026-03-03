Panična kupovina ubrzava poskupljenje goriva u Srpskoj

Panična reakcija kupaca da nabavljaju veće količine naftnih derivata nego što su im trenutno potrebne uticaće na to da nove, više cijene na benzinskim pumpama osvanu ranije.

Predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić naveo je da će do promjene cijena goriva na domaćem tržištu doći u idućih sedam do deset dana.

Republika Srpska Ko će se povući iz trke za predsjednika?

- Primjetno je da je na tržištu izazvana panična reakcija kupaca i svi su potrčali da nabave derivate. To će dovesti do smanjenja zaliha, a u međuvremenu se povećava cijena derivata u nabavci. Sve će to uticati da nove cijene na pumpama osvanu ranije - kazao je Savić za Glas Srpske.

Naveo je da se cijena litra dizela na benzinskim pumpama trenutno kreće od 2,39 do 2,42 marke po litru.

- Cijene su u odnosu na prošlu sedmicu porasle za desetak feninga. Razlog tog poskupljenja je rast berzanskih kotacija u drugoj polovini februara. Zbog dešavanja na Bliskom istoku rast berzanskih kotacija zabilježen je juče, a nastavljen je i danas. U ovom trenutku ne možemo licitirati do kojeg iznosa cijene mogu ići na više - kazao je Savić i dodao da ponuda i potražnja na lokalnom nivou ne utiču na cijene naftnih derivata, već svjetska berza.

Hronika Akcija ”Zodijak”: Policajac iz Banjaluke osumnjičen za dilovanje kokaina

Naglasio je da je tržište trenutno stabilno te da naftnih derivata ima dovoljno.

- Šta nas očekuje dalje, u ovom trenutku niko ne zna - poručio je Savić.