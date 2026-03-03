Logo
Skočile cijene plina

03.03.2026

09:59

Zbog sukoba na Bliskom istoku cijena plina skočila je za 75 odsto kazao je Almir Bečarević, stručnjak za energetiku.

"Ide se ka povećanju od 100 odsto kako sada stvari stoje", kazao je Bečarević.

Dodao je da je u petak plin koštao 32 evra po megavat-satu, dok mu je sadašnja cijena 57 evra po megavat-satu.

"A što se tiče cijene nafte ona je trenutno nešto preko 80 dolara po barelu i nije doživjela takav skok cijene kao plin", kazao je Bečarević.

Podsjetimo, veliki dio svjetskog snabdijevanja energijom dolazi s Bliskog istoka, pa je pomorski transport nafte i gasa u fokusu tržišta.

/Nezavisne novine/

