Oglasilo se Ministarstvo o gorivu: Ograničenje marži je na snazi

Iako je proteklih dana došlo do blagog porasta maloprodajnih cijena goriva u FBiH, iz Federalnog ministarstva trgovine navode kako je tržište stabilno i da nema razloga za paniku.

U posljednja tri dana zabilježen je porast, u prosjeku, od 0,04 KM po litri goriva, a korekcije se uglavnom odnose na dizelsko gorivo i u skladu su s kretanjima na svjetskom tržištu nafte i naftnih derivata.

Prema zvaničnim podacima, prosječna cijena dizela na dan 3. marta iznosi 2,38 KM/l, dok je cijena benzina premium bezolovni 95 na isti dan 2,33 KM/l.

Ograničenje marži

Federalno ministarstvo trgovine svakodnevno prati kretanja cijena na međunarodnom i domaćem tržištu. Takođe, iz Ministarstva podsjećaju da je i dalje na snazi Odluka Vlade FBiH o ograničenju marži na naftne derivate, kojom je maksimalna marža za maloprodaju ograničena na 0,25 KM po litri, a za veleprodaju na 0,06 KM po litri.

Izvještaji sa terena pokazuju da većina distributera poštuje propisana ograničenja, navode iz Federalnog ministarstva trgovine.

Građanima je preporučeno korištenje mobilne aplikacije FMT Oil Info, putem koje mogu u stvarnom vremenu pratiti cijene goriva na svim benzinskim pumpama u FBiH.

Rast na globalnom tržištu

Inače, novi rat na Bliskom istoku utiče na cijenu sirove nafte na globalnim tržištima. U posljednja 24 sata cijena je porasla od 3 do 5 odsto zbog nove eskalacije sukoba.

Na londonskom je tržištu cijena barela Brent nafte, koja je referentna za evropsko tržište uključujući i Bosnu i Hercegovinu, dostigla nivo od približno 83,50 dolara, što je najviša cijena u posljednjih 13 mjeseci.

Istovremeno, na američkom tržištu barelom Vest Teksas Intermediat trguje se po cijeni od oko 79,20 dolara.