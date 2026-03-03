Logo
Gorivo u Hrvatskoj najskuplje u posljednje dvije godine

Tanjug

Гориво у Хрватској најскупље у посљедње двије године
Foto: Pexels

U Hrvatskoj su poskupjele sve vrste goriva, pa se sada evrosuper 95 na većini benzinskih pumpi prodaje za 1.46 evra po litri, što je najviša cijena u godini dana. Cijena evrodizela je 1.48 evra za litar, što je najviši iznos u posljednje dvije godine.

Na auto-putevima gorivo je skuplje za nekoliko centi, prenosi hrvatski portal Indeks.

Ovo povećanje cijene goriva pravda se jučerašnjim zatvaranjem Ormuškog prolaza i situacijom u zemljama Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael napale Iran.

Hrvatska

gorivo

Cijene goriva

