Gorivo u Hrvatskoj najskuplje u posljednje dvije godine

Izvor:
Tanjug
03.03.2026
14:28

U Hrvatskoj su poskupjele sve vrste goriva, pa se sada evrosuper 95 na većini benzinskih pumpi prodaje za 1.46 evra po litri, što je najviša cijena u godini dana. Cijena evrodizela je 1.48 evra za litar, što je najviši iznos u posljednje dvije godine.
Na auto-putevima gorivo je skuplje za nekoliko centi, prenosi hrvatski portal Indeks.
Ovo povećanje cijene goriva pravda se jučerašnjim zatvaranjem Ormuškog prolaza i situacijom u zemljama Bliskog istoka nakon što su SAD i Izrael napale Iran.
