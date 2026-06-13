Ko je bio Ninjo Gerero, vođa najveće organizovane kriminalne grupe u Venecueli?

Smatran jednim od najopasnijih ljudi u Venecueli, Hektor Gerero Flores, poznatiji kao „Ninjo Gerero“, bio je vođa Tren de Aragve, najveće organizovane kriminalne grupe u Venecueli i jedne od najozloglašenijih u Latinskoj Americi.

Vodio je svoje kriminalno carstvo iz zatvora Tokoron, koji je transformisao u privatni centar moći i luksuza. Nakon spektakularnog bjekstva tokom vojne racije 2023. godine, njegova priča je dostigla konačni epilog.

Američki predsjednik Donald Tramp je prije nekoliko časova potvrdio da je ubijen u američkom vazdušnom napadu.

President Donald J. Trump has announced on Truth Social that, at his direction, U.S. Southern Command (SOUTHCOM) has carried out a lethal kinetic strike on Niño Guerrero, the alleged leader of Tren de Argua, in coordination with the Venezuelan authorities. pic.twitter.com/gcKXhm3Viu — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2026

Ko je bio Ninjo Gerero

Hektor Rastenford Gerero Flores rođen je i odrastao u Marakaju, glavnom gradu države Aragva u centralnoj Venecueli. Prema javnim evidencijama Vrhovnog suda, ušao je u svijet kriminala početkom 2000-ih. Godine 2005. optužen je da je pucao na policajca koji je kasnije preminuo.

Vlasti su ga prvi put uhapsile 2010. godine, kada je bio zatvoren u Tokoronu pod optužbom za trgovinu drogom, ubistvo i pljačku. Međutim, samo dvije godine kasnije uspio je da pobjegne i nastavio je kriminalne aktivnosti koje su ga učinile jednim od najtraženijih bjegunaca u Venecueli.

Ninjo Gerero

Ponovo je uhapšen 2013. godine i vraćen u isti zatvor. Godine 2018. osuđen je na 17 godina zatvora zbog ubistva, trgovine drogom, krađe identiteta i posjedovanja ratnog oružja, između ostalih optužbi.

Širenje moći iz zatvorskog „odmarališta“

Boravak iza rešetaka nije značio kraj kriminalne karijere „Ninja Gerera“, već upravo suprotno. Iz zatvora Tokoron gradio je svoju moć i postao najvažniji „pran“, kako se vođe zatvorskih bandi nazivaju u Venecueli.

Kada je ponovo ušao u zatvor 2013. godine, Tren de Aragva je i dalje bila mala grupa, ograničena na Tokoron. Ali pod njegovim vođstvom počela je da raste i jača, objasnio je za Bi-Bi-Si njuz mundo Luis Iskjel, advokat za krivično pravo i profesor kriminologije na Centralnom univerzitetu Venecuele.

Prvo je banda preuzela kontrolu nad okrugom San Visente u državi Aragva, pretvorivši ga u svoj „kriminalni feud“. Zatim se proširila na druge države, dominirajući ilegalnim rudnikom zlata u državi Bolivar i koridorom za trgovinu drogom prema Trinidadu i Tobagu.

Ninjo Gerero

Pod vođstvom Gerera počeo je proces internacionalizacije bande, prvo prema Kolumbiji, a zatim i u druge latinoameričke zemlje poput Perua, Čilea, Ekvadora, Brazila i Paname, prateći migrantske rute Venecuelanaca. Vremenom je banda uspostavila prisustvo i u Sjedinjenim Državama. Vjeruje se da Tren de Aragva danas ima više od četiri hiljade članova.

Prema istraživanju venecuelanske novinarke Rone Riskes, banda je proširila svoje izvore prihoda na portfolio od najmanje 20 vrsta kriminalnih djela, uključujući iznudu, otmicu, pljačku, prevaru, ilegalno vađenje zlata, šverc otpadnog metala, ubistva, trgovinu drogom i ljudima, pranje novca i prodaju oružja drugim kriminalnim grupama.

Nevjerovatan luksuz u zatvoru Tokoron

Tokoron nije bio običan zatvor. Pod kontrolom „Ninja Gerera“ postao je baza operacija sa nevjerovatnim luksuzom. Unutar zidina nalazili su se diskoteka, bazen, dječje igralište, kazino, restorani, barovi, pa čak i zoološki vrt sa jaguarima, pumama i nojevima.

Sam Gerero je živio „kao pravi kralj“, kako ga je opisao Umberto Prado, direktor Venecuelanske opservatorije za zatvore.

„Imao je cijeli sprat za sebe, sa svim udobnostima i luksuzom osobe koja nije u zatvoru... Bračni kreveti, plazma televizori, zvučni sistemi. Čak je imao i svog stražara i niko nije mogao da uđe na taj sprat bez njegove dozvole“, objasnio je Prado.

Da bi održao red, Gerero je naplaćivao sedmični „porez“ od oko 15 američkih dolara od ostalih zatvorenika. Oni koji nisu plaćali bili su brutalno kažnjavani, hicima u ruke ili članke, a neki su čak bili i obezglavljeni.

Velika operacija preuzimanja zatvora

U septembru 2023. godine venecuelanske vlasti pokrenule su veliku operaciju u kojoj je učestvovalo 11.000 vojnika i policajaca kako bi preuzele kontrolu nad zatvorom Tokoron.

Vlada je objavila da je operacija bila uspješna i da je „takozvani bivši Tren de Aragva razbijen“. Međutim, ubrzo su se pojavile sumnje da su vođe bande, uključujući Gerera, unaprijed obaviještene i da su pobjegle prije dolaska snaga bezbjednosti, navodno kroz mrežu podzemnih tunela.

„Zarobili su one koji nisu pružali otpor. Imamo informacije da su ‘pranosi’ pobjegli nekoliko dana ranije“, rekao je Prado.

Nakon bjekstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova Venecuele raspisalo je nagradu za Gerera.

U saopštenju na društvenoj mreži Iks naveli su:

„Vlasti civilne bezbjednosti traže Hektora Gerera, poznatog kao ‘El Ninjo Gerero’, zbog umiješanosti u višestruke zločine protiv ljudi i terorizam.“

Bjekstvo Ninja Gerera izazvalo je uzbunu širom kontinenta. Sjedinjene Države su u februaru 2025. godine označile Tren de Aragvu kao stranu terorističku organizaciju, a Stejt department je ponudio nagradu do pet miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

U decembru 2025. godine protiv njega je u Njujorku podignuta optužnica za reketiranje, terorizam, uvoz droge i oružja.

Potraga je završena danas, kada je Hektor Gerero Flores ubijen u američkom vazdušnom napadu u Venecueli, izvedenom u koordinaciji sa venecuelanskom vladom.

Predsjednik SAD Donald Tramp sinoć je objavio da je Gerero „uspješno ubijen“ u „brzom i smrtonosnom kinetičkom udaru“.