Ovako danas izgleda čuvena "Judina žena", a u 51. godini je šokirala svijet

Telenovele su nekada, krajem prošlog vijeka, bile jako popularne i gledale su se u svakoj kući. Ipak, možda telenovela koja je izazvala najviše pažnje i nije bila uobičajena ljubavna priča jeste "Judina žena".
Svi se sjećamo jezive muzike i vijenca na glavi misteriozne ubice.
Glavnu glumicu, odnosno Judinu ženu igrala je venecuelanska glumica Astrid Karolina Herera.
Astrid Karolina Herera je venecuelanska glumica, bivša manekenka i nosilac titule Miss World 1984. godine, koja je tokom 80-ih i 90-ih postala jedno od prepoznatljivih lica latinoameričkih telenovela. Rođena u Karakasu, svoju karijeru je započela u svijetu ljepote i mode, ali je ubrzo prešla u glumu, gdje je ostvarila najveći i najtrajniji uspjeh.
Tokom glumačke karijere, Astrid Karolina je igrala u brojnim popularnim telenovelama koje su se emitovale širom Latinske Amerike i Evrope. Publika je pamti po ulogama snažnih, emotivnih i često kompleksnih ženskih likova, a uloga u "Judinoj ženi" joj je dodatno donelo popularnost među ljubiteljima telenovela.
Njena gluma se odlikovala izraženom dramatičnošću, elegancijom i sposobnošću da prenese intenzivne emocije, što je tipično za zlatno doba telenovela.
Osim glume, Astrid Karolina je uvijek bila prepoznata i po svojoj sofisticiranoj ljepoti i klasičnom stilu. Na vrhuncu karijere važila je za jednu od najljepših žena Latinske Amerike, sa prepoznatljivim nežnim crtama lica, tamnom kosom i izraženim, elegantnim prisustvom na ekranu.
U intervjuima je Astrid Karolina često isticala da je majčinstvo bila njena najveća želja koju je dugo odlagala zbog karijere, a kasnije je imala zdravstvenih prepreka. Kada je objavila vijest o trudnoći, 2014. godine u 51. godini, javnost u Latinskoj Americi je bila podijeljena - jedni su je kritikovali zbog "kasnih godina", dok su joj drugi čestitali na hrabrosti.
To je postigla uz pomoć vantelesne oplodnje (VTO) poslije mnogo godina borbe i neuspjelih pokušaja.
Njena ćerka Miranda sada ima 12 godina. Astrid je veoma aktivna na Instagramu gdje često objavljuje njihove zajedničke fotografije i snimke.
Danas, Astrid Karolina izgleda zrelo i prirodno, sa stilom koji i dalje odiše elegancijom, ali više naglašava njenu zrelost nego glamur iz mladosti. I dalje je prepoznatljiva po svojoj klasičnoj ljepoti, iako su godine donijele promjene koje su očekivane i prirodne. Mnogi fanovi ističu da je i danas zadržala dostojanstven i sofisticiran izgled, bez obzira na to što više nije aktivna u centru telenovela industrije kao ranije.
Iako se danas rijeđe pojavljuje u velikim televizijskim projektima, ostaje upamćena kao jedna od ikona latinoameričke televizije, glumica koja je obilježila čitavu jednu eru telenovela i ostavila snažan trag kod publike širom svijeta.
