Ovako danas izgleda čuvena "Judina žena", a u 51. godini je šokirala svijet

19.04.2026 16:36

Астрид Каролина Херера у серији "Јудина жена"
Telenovele su nekada, krajem prošlog vijeka, bile jako popularne i gledale su se u svakoj kući. Ipak, možda telenovela koja je izazvala najviše pažnje i nije bila uobičajena ljubavna priča jeste "Judina žena".

Svi se sjećamo jezive muzike i vijenca na glavi misteriozne ubice.

Judina žena

Glavnu glumicu, odnosno Judinu ženu igrala je venecuelanska glumica Astrid Karolina Herera.

Ko je Astrid Karolina Herera?

Astrid Karolina Herera je venecuelanska glumica, bivša manekenka i nosilac titule Miss World 1984. godine, koja je tokom 80-ih i 90-ih postala jedno od prepoznatljivih lica latinoameričkih telenovela. Rođena u Karakasu, svoju karijeru je započela u svijetu ljepote i mode, ali je ubrzo prešla u glumu, gdje je ostvarila najveći i najtrajniji uspjeh.

Tokom glumačke karijere, Astrid Karolina je igrala u brojnim popularnim telenovelama koje su se emitovale širom Latinske Amerike i Evrope. Publika je pamti po ulogama snažnih, emotivnih i često kompleksnih ženskih likova, a uloga u "Judinoj ženi" joj je dodatno donelo popularnost među ljubiteljima telenovela.

Njena gluma se odlikovala izraženom dramatičnošću, elegancijom i sposobnošću da prenese intenzivne emocije, što je tipično za zlatno doba telenovela.

Osim glume, Astrid Karolina je uvijek bila prepoznata i po svojoj sofisticiranoj ljepoti i klasičnom stilu. Na vrhuncu karijere važila je za jednu od najljepših žena Latinske Amerike, sa prepoznatljivim nežnim crtama lica, tamnom kosom i izraženim, elegantnim prisustvom na ekranu.

Borba za potomstvo

U intervjuima je Astrid Karolina često isticala da je majčinstvo bila njena najveća želja koju je dugo odlagala zbog karijere, a kasnije je imala zdravstvenih prepreka. Kada je objavila vijest o trudnoći, 2014. godine u 51. godini, javnost u Latinskoj Americi je bila podijeljena - jedni su je kritikovali zbog "kasnih godina", dok su joj drugi čestitali na hrabrosti.

To je postigla uz pomoć vantelesne oplodnje (VTO) poslije mnogo godina borbe i neuspjelih pokušaja.

Njena ćerka Miranda sada ima 12 godina. Astrid je veoma aktivna na Instagramu gdje često objavljuje njihove zajedničke fotografije i snimke.

Kako Astrid Karolina izgleda danas?

Danas, Astrid Karolina izgleda zrelo i prirodno, sa stilom koji i dalje odiše elegancijom, ali više naglašava njenu zrelost nego glamur iz mladosti. I dalje je prepoznatljiva po svojoj klasičnoj ljepoti, iako su godine donijele promjene koje su očekivane i prirodne. Mnogi fanovi ističu da je i danas zadržala dostojanstven i sofisticiran izgled, bez obzira na to što više nije aktivna u centru telenovela industrije kao ranije.

Iako se danas rijeđe pojavljuje u velikim televizijskim projektima, ostaje upamćena kao jedna od ikona latinoameričke televizije, glumica koja je obilježila čitavu jednu eru telenovela i ostavila snažan trag kod publike širom svijeta.

