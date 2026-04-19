Slavnu glumicu obožavateljka poljubila i prenijela strašnu bolest: Kćerku rodila gluvu i slijepu, pa skrenula s uma

Džin Tirni, jedna od najelegantnijih i najljepših glumica zlatne ere Holivuda, ostala je upamćena po filmovima kao što su "Laura" i "Leave Her to Heaven", za koji je bila nominovana za Oskara. Međutim, njen privatni život bio je daleko od glamura koji je prikazivala na ekranu.

Tirni je debitovala na filmu sa 20 godina u vesternu Frica Langa "Povratak Frenka Džejmsa".

Rođena u bogatoj porodici, od malih nogu bila je u centru pažnje, a studio 20th Century Fox je ulagao u njen razvoj kao idealne lepotice Holivuda.

Poljubac promijenio život

Prvi put se udala 1941. godine, pobegavši sa budućom modnom zvijezdom Olegom Kasinijem, koji je tada radio u odjeljenju kostima "Paramount-a".

Ipak, njen život je krenuo nizbrdo nakon tragičnih događaja.

Godine 1943, dok je bila trudna, Džin se pojavila na dobrotvornoj večeri gde ju je jedna obožavateljka poljubila i kasnije se ispostavilo da je ta žena prekršila karantin zbog rubeole (boginje). Džin je ubrzo oboljela od iste bolesti, a njena kćerka Darija, rođena prijevremeno, imala je trajne posljedice: slepilo, gluvoću i mentalnu zaostalost. Džin je godinama krivila sebe za stanje svoje kćerke, i to ju je psihički potpuno slomilo.

Nakon što se razdvojila od Kasinija, Tirni je imala romansu sa Džonom F. Kenedijem 1947. godine, iako je rekla "da je on na kraju prekinuo emotivni odnos jer se ona nije uklapala u njegove političke ambicije".

U paradoksu sudbine, kada je Kenedi postao predsjednik, njen tada već bivši muž Kasini kreirao je haljine za prvu damu Džeki Kenedi.

Borba sa mentalnim zdravljem

Nakon toga, godinama se borila sa ozbiljnim mentalnim problemima, uključujući depresiju i psihoze, i više puta je bila hospitalizovana. U jednom periodu podvrgnuta je elektrokonvulzivnoj terapiji, koja je u to vrijeme bila standardna, ali su joj tretmani izbrisali delove pamćenja i dodatno je psihički uzdrmali.

U autobiografiji Self-Portrait, Tirni je otvoreno govorila o svom mentalnom zdravlju, što je u to vreme bila velika tabu tema u Holivudu. Povukla se iz glume relativno rano i vodila mirniji život daleko od kamera.

Umrla je 1. novembra 1991. godine u Hjustonu, Teksas. Iza sebe je ostavila dvoje dvoje, Dariju i Kristinu.

