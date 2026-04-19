Logo
Large banner

Slavnu glumicu obožavateljka poljubila i prenijela strašnu bolest: Kćerku rodila gluvu i slijepu, pa skrenula s uma

19.04.2026 10:35

Komentari:

0
Славну глумицу обожаватељка пољубила и пренијела страшну болест: Кћерку родила глуву и слијепу, па скренула с ума
Foto: Wikipedia

Džin Tirni, jedna od najelegantnijih i najljepših glumica zlatne ere Holivuda, ostala je upamćena po filmovima kao što su "Laura" i "Leave Her to Heaven", za koji je bila nominovana za Oskara. Međutim, njen privatni život bio je daleko od glamura koji je prikazivala na ekranu.

Tirni je debitovala na filmu sa 20 godina u vesternu Frica Langa "Povratak Frenka Džejmsa".

Rođena u bogatoj porodici, od malih nogu bila je u centru pažnje, a studio 20th Century Fox je ulagao u njen razvoj kao idealne lepotice Holivuda.

cana

Scena

Ćana ispričala kako je pala s mosta

Poljubac promijenio život

Prvi put se udala 1941. godine, pobegavši sa budućom modnom zvijezdom Olegom Kasinijem, koji je tada radio u odjeljenju kostima "Paramount-a".

Ipak, njen život je krenuo nizbrdo nakon tragičnih događaja.

Godine 1943, dok je bila trudna, Džin se pojavila na dobrotvornoj večeri gde ju je jedna obožavateljka poljubila i kasnije se ispostavilo da je ta žena prekršila karantin zbog rubeole (boginje). Džin je ubrzo oboljela od iste bolesti, a njena kćerka Darija, rođena prijevremeno, imala je trajne posljedice: slepilo, gluvoću i mentalnu zaostalost. Džin je godinama krivila sebe za stanje svoje kćerke, i to ju je psihički potpuno slomilo.

Ејми Абрахамсон

Scena

Slavna glumica se zaljubila u beskućnika: Odbijala me njegova neuredna pojava

Nakon što se razdvojila od Kasinija, Tirni je imala romansu sa Džonom F. Kenedijem 1947. godine, iako je rekla "da je on na kraju prekinuo emotivni odnos jer se ona nije uklapala u njegove političke ambicije".

U paradoksu sudbine, kada je Kenedi postao predsjednik, njen tada već bivši muž Kasini kreirao je haljine za prvu damu Džeki Kenedi.

Borba sa mentalnim zdravljem

Nakon toga, godinama se borila sa ozbiljnim mentalnim problemima, uključujući depresiju i psihoze, i više puta je bila hospitalizovana. U jednom periodu podvrgnuta je elektrokonvulzivnoj terapiji, koja je u to vrijeme bila standardna, ali su joj tretmani izbrisali delove pamćenja i dodatno je psihički uzdrmali.

U autobiografiji Self-Portrait, Tirni je otvoreno govorila o svom mentalnom zdravlju, što je u to vreme bila velika tabu tema u Holivudu. Povukla se iz glume relativno rano i vodila mirniji život daleko od kamera.

Umrla je 1. novembra 1991. godine u Hjustonu, Teksas. Iza sebe je ostavila dvoje dvoje, Dariju i Kristinu.

(Mondo)

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сузана Манчић гостује у емисији

Scena

Suzana Mančić se odrekla luksuza: Prodala stan u centru grada, sada živi u kući bez struje i vode

3 d

0
Сви су плакали због мале "Даре из Јасеновца", а ево како данас изгледа

Društvo

Svi su plakali zbog male "Dare iz Jasenovca", a evo kako danas izgleda

1 sedm

0
Умрла Марија Крпан

Kultura

Umrla Marija Krpan

1 sedm

0
Ива Штрљић

Scena

"Desi se da vam se dijete ne dogodi" Naša glumica (48) otvoreno o majčinstvu

3 sedm

0

Više iz rubrike

Ћана испричала како је пала с моста

Scena

Ćana ispričala kako je pala s mosta

5 h

0
Инсерт из ријалитија Елита

Scena

Uroš Stanić bježi iz Elite nakon stravičnih batina: Lomi staklo i ruši sve pred sobom

20 h

0
Маја Маринковић и Станија Добројевић

Scena

Stanija potkačila Maju pomenuvši joj bivšeg, ona bijesna napustila studio

21 h

0
Рамиз Змај у свом клипу Мртвачка кола

Scena

Ramiz Zmaj snima film "Mrtvačka kola"

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

46

Hercog: Donja Gradina podsjetnik na zlo i simbol borbe protiv bezrazložne mržnje

13

43

Karan: Donja Gradina i Jasenovac vječna opomena čovječanstvu

13

40

Izaslanik Donalda Trampa u Donjoj Gradini: Ko je Jehuda Kaplun?

13

24

Nijemci više ne traže stanove? Sve zbog straha od viših kamata

13

13

Crvena zvezda zabranila dolazak Bake Praseta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner