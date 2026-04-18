Uroš Stanić bježi iz Elite nakon stravičnih batina: Lomi staklo i ruši sve pred sobom

Učesnik rijaliti programa Elita 9, Uroš Stanić, danas je izazvao potpuni haos na imanju u Šimanovcima nakon što je pokušao da pobjegne iz rijalitija.

Njegov prvi pokušaj bjekstva dogodio se u ekonomskom dvorištu, gdje je pokušao da preskoči krov i napusti prostor. Međutim, u tome su ga spriječili brza reakcija Marka Janjuševića Janjuša i pripadnici obezbjeđenja, koji su odmah reagovali i zaustavili ga.

Nauka i tehnologija Naučnici upozoravaju: Rizik od kolapsa atlantskih morskih struja veći nego što se mislilo

Tokom incidenta, Uroš je bio vidno uznemiren, plakao je i vikao, ponavljajući da više ne želi da trpi pritisak i, kako je rekao, iživljavanje drugih učesnika. U naletu emocija počeo je da udara i lomi stvari oko sebe, a u jednom trenutku je izjavio i da u Bijeloj kući boravi za "smiješne pare".

Obezbjeđenje ga jurilo po imanju

Situacija se time nije smirila. Rastrojeni Stanić je potom pokušao da pronađe drugi izlaz sa imanja i tom prilikom je pokušao da polomi jedan od prozora.Obezbjeđenje ga je ponovo sustiglo, ali je on nastavio da viče i pruža otpor.

U jednom trenutku uspeo je da potrči preko imanja, zbog čega je obezbeđenje ponovo moralo da ga prati i zaustavlja, dok je situacija dodatno eskalirala.