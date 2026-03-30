Dupli ŠOK! U Elitu ulazi Stanija, ali tu nije kraj iznenađenjima

Veliki šef spremio je posebno iznenađenje za učesnike "Elite". Kao i svakog utorka, na velelepnom imanju u Šimanovcima održaće se žurka.

Dan nakon što se Stanija Dobrojević useli u Bijelu kuću, na imanje stiže i popularna pjevačica Tamara Milutinović.

Ipak, ona neće ući kao takmičarka, već kao specijali gost i biće zadužena za dobar provod na žurci.

Poznato je da Tamara, gdje god da se pojavi, napravi lom i publici priredi atmosferu za pamćenje, što vjerujemo da će se dogoditi i sutra!

Pored Tamare, za atmosferu će biti zadužen i Di-džej Deni, a kako će se odviti situacija na žurci i kakav lud provod je Milutinovićka spremila, ostaje nam da ispratimo sutra.

Program počinje sa emitovanjem odmah nakon završetka emisije "Ami Dži šou", što je oko ponoći.

Stanija Dobrojević ulazi večeras i dobija najveći honorar u istoriji rijalitija

Starleta Stanija Dobrojević uskoro će postati učesnica "Elite 9", gdje se trenutno nalazi i njen bivši partner Asmin Durdžić.

Stanija je navela da će njen honorar biti ogroman.

- Ovu priču sam napravila ja, vrijeme je da stavim tačku na to. Definitivno novac nije cilj mog ulaska, to nikada. Nikad u rijaliti nisam ulazila zbog toga. Ovo sada imam svoj motiv, novac dolazi. Sigurno da će honorar biti najveći u istoriji rijalitija, ali ulazim na kratko. I da ostanem do kraja, opet je kratko. Nikoga ja tamo neću rušiti, to će ko zna koliko još da traje - rekla nam je ona nedavno po povratku iz Amerike.

(Telegraf)