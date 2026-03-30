Sidni Svini ponovo "divlja": Od ovih oblina nikome nije dobro

Brend Sidni Svini je "zaludio" i muškarce i žene na društvenim mrežama. Svi sa nestrpljenjem čekaju novi video mlade glumice u kom će pokazati narednu kolekciju.

Mlada glumica Sidni Svini slobodno može da zapostavi glumu i posveti se maksimalno novom brendu "Syrn" koji ruši sve rekorde prodaje i popularnosti na društvenim mrežama.

Još kada se pojavila prva reklama donjeg veša sa potpisom ove lepotice, mreže su "poludele". Sidni je na pravi način iskoristila svoj izgled i popularnost, a njene obline su postale glavna tema još ranije.

Sydney Sweeney promocionando su marca SYRN pic.twitter.com/rqX6BKkYmc — Freyja Vibes (@FreyjaVibes) March 30, 2026

Na jednom od posljednjih snimaka koji se dijele društvenim mrežama, Sidni je opet reklamirala jedan seksi komplet iz svoje kolekcije, a za potrebe snimka ga je i obukla, pa je jasno da više niko nije gledao ništa drugo.

Čipkasti brus i donji veš u kombinaciji sa providnim dijelovima ukrašenim cvjetovima bili su njen odabir ovog puta, a reklo bi se da će i ova kampanja biti jako uspješna.

Tokom snimka, glumica je pokazala i čipkasti bodi, ali i rukavice, dok su joj ljudi u komentarima uputili sve same komplimente.

Sidni Svini je već zaradila veliko bogatstvo, što zbog uloga koje su je proslavile, a sada i zbog brenda "Syrn". Njeno bogatstvo se sada procjenjuje na oko 40 miliona dolara.