Snijeg zameo Kozaru: Nanosi i do 2 metra

Snijeg koji i danas 30. marta intenzivno pada, zameo je Kozaru.

Inžinjerija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine probija put do Lisine, najvišeg vrha ove planine, gdje su RTV i komunikacioni predajnici. Snijeg je na pojedinim mjestima visok dva metra, prenose Nezavisne novine. Veliki su nanosi, što dodatno otežava čišćenje. Mnoga stabla su polomljena ili izvaljena pod teretom snijega. Saobraćaj do vrha Mrakovica iz pravca Prijedora i Gradiške odvija se otežano. Na dionici od Gornjih Podgradaca do Kozare, ima manjih odrona, zbog vodenih bujica.

