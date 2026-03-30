Nestale dvije žene u BiH, raspisana potraga

Policija Srednjobosanskog kantona traga za dvije žene od 70 i 56 godina, čiji je nestanak prijavljen Policijskoj stanici Novi Travnik.
Žena iz Slovenije čiji su inicijali M. P. prijavila je policiji juče da se njena majka E. P. /70/ i žena M. J. /56/ ne javljaju na mobilni telefon, odnosno da su nedostupne, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.
Navela je da je s njima posljednji put stupila u kontakt 23. marta, te da su boravile u hostelu Drims u Novom Travniku, piše Srna.
Policija je obavijestila sve relevantne policijske institucija, a za nestalim ženama raspisana je i operativna potraga.
