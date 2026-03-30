Otključajte pun potencijal vašeg telefona uz 4G karticu: Besplatna zamjena za m:tel korisnike

Ako još uvijek koristite 3G karticu, sada je vrijeme da pređete u 4G svijet i to uz potpuno besplatnu zamjenu kartice. Proces je vrlo jednostavan.

Dovoljno je da posjetite najbliže m:tel prodajno mjesto, gdje ćete uz lični dokument i PIN kod odmah dobiti novu karticu.

Ako niste u mogućnosti da dođete lično, dostupna vam je i opcija prijave putem interneta. Nakon što popunite onlajn zahtjev, m:tel ekipa će vam vašu novu karticu donijeti na adresu, i pomoći vam da je aktivirate.

Zašto je još važno da zamijenite karticu novom 4G, osim što vam ona omogućava znatno brže surfovanje internetom, pruža stabilniju mrežu i manje prekida u komunikaciji, te unapređuje kvalitet razgovora i povećava sigurnost prenosa podataka? Zato što 3G mreža više nije dostupna u mnogim državama, pa vam prelazak na 4G mrežu pruža sigurnost i neometano korišćenje usluga kud god da putujete.

Ako niste sigurni da li je u vašem mobilnom telefonu već 4G kartica, informaciju o tome možete dobiti pozivom na broj 0800 50 000 ili kroz m:GO aplikaciju u dijelu koji se odnosi na roming opcije.

Ne čekajte da ostanete bez mreže - zamijenite svoju karticu na vrijeme i uživajte u punom potencijalu vašeg telefona, bilo da ste kod kuće ili na putu.