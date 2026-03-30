Otežano odvijanje saobraćaja na nekoliko dionica

ATV
30.03.2026 12:29

Отежано одвијање саобраћаја на неколико дионица
Na magistralnom putu M-1.8 Cerik-Dubrave (kod pijace "Arizona"), te na reginalnom putevima Tutnjevac-Bobetino Brdo i Lopare-Čelić, u mjestu Pirkovci, zbog vode na kolovozu, saobraća se otežano.

Zbog odrona u naselju Priječani (put od Banjaluke prema Velikom Blašku), kod Lovačkog restorana saobraćaj se odvija otežano jednom koloznom trakom.

Na putnom pravcu Podgradci-Mrakovica, saobraćaj je i dalje obustavljen, zbog obrušenih grana sa drveća i snijega na kolovozu.

I na ostalim putevima saobraćaj se odvija otežano ili usporeno. Posebnu pažnju skrećemo na dionice u višim predjelima i preko planinskih prevoja, gdje na kolovozu ima raskvašenog ili ugaženog snijega.

Zbog niskih jutranjih temperatura moguće upozorenje na poledicu.

Vozače pored odrona, iz AMS upozoravaju i na opasnost od obrušavanja drveća ili grana na kolovoz, te na brojne udarne rupe na putevima koje su prekrivene vodom i nisu dovoljno uočljive. Vozačima savjetuju opreznu i sporiju vožnju uz obavezno posjedovanje zimske opreme.

Spreča poplavila poljoprivredno zemljište, klizište ugrožava stambene objekte

Na magistralnom putu Šamac 1-Grebnica izvodi se sanacija pružnog prelaza zbog čega je obustavljen saobraćaj za sva vozila, osim za vozila lokalnog stanovništva kao i za vozila hitnih službi i vatrogasna vozila kojima će se dozvoliti saobraćaj u oba smjera do mjesta obustave saobraćaja, odnosno do pružnog prelaza koji se sanira.

Za saobraćaj svih motornih vozila označen je alternativni putni pravac Crkvina-Gradačac-Obudovac, odnosno putni pravci Crkvina-Ledenice i Obudovac-Tramošnica.

Kao kraće alternativne pravce, korisnici putničkih motornih vozila mogu koristiti i lokalne puteve na području opštine Šamac, koji idu preko Gornjih Hasića i Tišine. (do 30.03.2026. godine)

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina.

Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

