Počela 6. nedjelja Vaskršnjeg posta: 1 običaj je najvažniji od svih do sada

30.03.2026 11:04

Почела 6. недјеља Васкршњег поста: 1 обичај је најважнији од свих до сада
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas, 30. marta ulaze u 6. nedjelju velikog posta koji se smatra najstrožijim i koji se završava na Vaskrs

Šesta nedjelja posta naziva se i Cvjetna nedelja posta. U ovoj nedjelji se više nego ikad pripremamo za Vaskrs - praktikuje se umjeren post, beremo cvijeće i vrbove grančice, čistimo i kitimo kuću za Vrbicu. Vikend koji nam slijedi uvodi nas u divan i nevjerovatan praznik Vaskrsenja Hristovog.

Simbol Cvjetne nedjelje je čisto zdravlje, ali se najviše obraća pažnja na molitveno pročišćenje pred Strasnu i najstrožiju nedjelju posta koja slijedi iza Cvjetne.

Ovu nedelju počinjemo sa velikim praznikom - Sveti Aleksije čovjek božiji, hrišćanski svetac koji je napustio bogatstvo da bi živio kao prosjak i molio se Bogu 34 godine.

Postoji vjerovanje da danas, u ponedjeljak 30. marta treba dati milostinju onome ko je traži, jer je upravo ovaj svetac prošao zemaljski život kao prosjak.

Zatim u subotu nas čeka veliki praznik - Vrbica ili Lazareva subota. Tog dana se u crkvu unose vrbove grančice koje se osveštavaju i nose kući, gdje se čuvaju pored ikone za zdravlje i napredak.

U nedjelju, Cvjetnu nedelju, kuća se kiti cvećem, dok se ukućani umivaju sa vodom u kojoj je potopljeno poljsko cvijeće: ljubičice, maslačak, behar...

Iako je nedjelja posta, ishrana je ublažena, te je u nedjelju po prvi put dozvoljeno da se jede riba.

Šta se radi u nedjelju - na Cvijeti?

Za ovaj praznik, prema vjerovanjima, valja raditi i započinjati poslove, jer se smatra da su um i vještine ljudi tada moćniji.

Cvjetna nedelja je neposredno prije posljednje, Strasne nedjelje, kojom se završava Vaskršnji post.

Iza ove nedjelje, slijedi sedma nedjelja posta na kraju koje se proslavlja Vaskrs, najradosniji hrišćanski praznik. Prema običaju, već u ovoj, Cvjetnoj nedelji, treba da se radujemo, da razvijamo optimizam i lijepa osjećanja, prenosi Stil.

