U petak počinje isplata martovskih penzija

U Federaciji BiH /FBiH/ u petak, 3. aprila, počinje isplata penzija za 464.689 korisnika, za šta je potrebno 351,8 miliona KM, saopšteno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Najniža penzija za mart čiji su korisnici ostvarili pravo do 1. januara iznosi 667 KM, zagarantovana je 796 KM, a najviša 3.334 KM.

Za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja zagarantovana penzija je 843 KM.

Porodična penzija iza osiguranika, te invalidska penzija, za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara iznosi 652 KM.