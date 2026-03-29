Cvijanović: Konaković se ozbiljno blamira

Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković ozbiljno se blamira svojim nagađanjima i izmišljanjem, kada spominje Konferenciju konzervativne političke akcije u Teksasu na kojoj sam učestvovala, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Umjesto toga, navela je Cvijanović, bolje bi mu bilo da ode na njihov sajt, provjeri ko je bio najavljen i ko je učestvovao.

"Vrlo je jednostavno. Konaković je lik koji se stalno pravda i uporno nastoji da pokaže uspjehe svog diplomatskog djelovanja - kojih u stvarnosti nema. Taj politički život koji Konaković sada živi zove se, ukratko, defanziva, i to zaslužena. Koristio je sve resurse BiH da bi se obračunavao sa Republikom Srpskom, SNSD-om i Miloradom Dodikom, a na kraju se obračunao sam sa sobom, zahvaljujući tonama laži koje su tri decenije plasirali sarajevski političari, uključujući samog Konakovića, a i one koji ga vuku kao prikolicu", napisala je ona na Iks-u.