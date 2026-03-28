Dodik: BiH srlja u definitivni raspad, Ustavni sud pokazao da je to neminovno

Autor:ATV
28.03.2026
15:25
Komentari:1
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banjaluci da BiH srlja u definitivni raspad, a da su posljednje odluke krnjeg Ustavnog suda samo pokazale da je to neminovno.
"Na ovaj način niko ne može biti zadržan. Ovo je nasilje. Ovo nigdje nema u svijetu, pogotovo u demokratskim sistemima", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci komentarišući odluku krnjeg Ustavnog suda da neustavnim proglasi određene odredbe Zakona o policiji Republike Srpske.
Prema njegovim riječima, iza svega je pokvarena namjera da se svaki dan na novi način udara na Republiku Srpsku.
"U Republici Srpskoj je kulminacija nezadovoljstva takvim pristupom ogromna. Niko ne može da nam zabrani da mi imamo međunarodne kontakte, to nema ni u najstrašnijim režimima, da mi treba da pitamo Sarajevo da bi komunicirali s nekim", rekao je Dodik, prenosi Srna.
