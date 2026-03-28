Kovačević: Srpska nema saznanja o posjeti Vensa, ali bi bila počastvovana

Autor:

ATV

28.03.2026

13:24

Komentari:

1
Ковачевић: Српска нема сазнања о посјети Венса, али би била почаствована

Republika Srpska trenutno nema saznanja o posjeti američkog potpredsjednika Džej Di Vensa, ali bi u slučaju takve posjete sasvim sigurno bili počastvovani i odličan domaćin, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

Kovačević je na Iksu objavio da potpredsjednik SAD Džej Di Vens, kao i predsjednik SAD Donald Tramp za Republiku Srpsku predstavljaju prijatelje i saveznike.

"Zato smo ih otvoreno i bez ikakvih kalkulacija i podržali", istakao je Kovačević, koji je i portparol SNSD-a.

