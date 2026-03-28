Kovačević: Srpska nema saznanja o posjeti Vensa, ali bi bila počastvovana

Autor:ATV
28.03.2026
13:24
Komentari:1
Republika Srpska trenutno nema saznanja o posjeti američkog potpredsjednika Džej Di Vensa, ali bi u slučaju takve posjete sasvim sigurno bili počastvovani i odličan domaćin, izjavio je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.
Kovačević je na Iksu objavio da potpredsjednik SAD Džej Di Vens, kao i predsjednik SAD Donald Tramp za Republiku Srpsku predstavljaju prijatelje i saveznike.
"Zato smo ih otvoreno i bez ikakvih kalkulacija i podržali", istakao je Kovačević, koji je i portparol SNSD-a.
Republika Srpska trenutno nema saznanja o posjeti američkog potpredsjednika Džej Di Vensa, ali bi u slučaju takve posjete sasvim sigurno bili počastvovani i odličan domaćin.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) March 28, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
16
31
16
29
16
20
16
17
16
07
Trenutno na programu