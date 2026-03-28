Gorica Dodik podijelila snimak i upitala: Šta očekivati od 'stručnjaka'

ATV

28.03.2026

10:13

Горица Додик подијелила снимак и упитала: Шта очекивати од 'стручњака'

Dok opozicija ponovo najavljuje "katastrofu“ i "bankrot“ zbog novog zaduženja Republike Srpske na Londonskoj berzi, na društvenim mrežama pojavio se video koji podsjeća na gotovo identične tvrdnje iz prethodnih godina.

Video prati jasna poruka da su se, uprkos takvim prognozama, realizovali brojni infrastrukturni projekti.

"Sjećate se kako su osporavali taj kredit i govorili da je to propast?! Danas tim sredstvima imamo izgrađene bolnice, puteve, onaj famozni tunel i druge infrastrukturne projekte. Lako je pričati, ali djela ostaju", navedeno je u objavi.

Gorica Dodik podijelila objavu

Objavu je podijelila i Gorica Dodik, koja je dodatno zaoštrila ton prema opozicionim kritikama.

"Isto su pričali 2021. eksperti za sve i svašta iz opozicije, “bankrot”, “katastrofa”, “zakucan zadnji ekser” itd. Ali šta očekivati od stručnjaka koji samo njima znanom računicom rezultat u jednoj učionici na izborima proglase kao pobjedu na nivou Republike", napisala je Gorica Dodik.

Lider SNSD-a Milorad Dodik juče je naglasio da su gotovo identične optužbe opozicije pratile svako veće zaduženje, ali bez ostvarenja najavljenih negativnih posljedica.

Pogledajte video.

