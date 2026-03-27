Radnici "Nove Ljubije" nastavljaju štrajk

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić posjetio je radnike rudnika "Nova Ljubija" iz Prijedora, koji su juče počeli protest odbijanjem obroka.

Đokić je rekao da je došao da izrazi solidarnost sa zahtjevima radnika koji su opravdani sa stanovišta zaštite njihovih prava koja, kažu, mogu biti zaštićena samo u skladu sa zakonskim propisima i kroz zajednički napor.

"Radnici žele da imaju otpremninu, naknadu ukoliko više neće biti proizvodnje i sada je potrebno da se pronađu finansijska sredstva za isplatu otpremnina. Prema informaciji koju sam dobio, ne znam da li je tačna, to bi bilo oko šest do sedam miliona KM. Ne postoji povjerenje u Savjet ministara iako smatram da je taj savjet napravio gubi previd i povrijedio interese radnika "Nove Ljubije", prava radnika Željeznica Republike Srpske, Željezare Zenica i Željeznica Federacije BiH", istakao je Đokić.

On je rekao da je Savjet ministara, odbijanjem da na 200 dana uvede poseban režim prilikom uvoza određenih vrsta čelika, ugrozio radna mjesta u ovim preduzećima.

Đokić je naveo da se, prema procjeni, najmanje još dvije i po godine može odvijati rudarska proizvodnja u "Novoj Ljubiji".

Predsjednik Sindikalne organizacije "Nova Ljubija" Prijedor Dario Antonić rekao je da radnici 24 sata štrajkuju glađu, izražavajući nezadovoljstvo što premijer Srpske Savo Minić nije danas došao da razgovara sa njima, kao što su tražili, prenosi "RTRS".

"Nastavljamo sa protestom sve do ispunjenja zahtjeva, s tim da će se proširiti u nekom drugom obliku nakon odluke Skupštine Sindikata. Imamo obećanje da će Milorad Dodika doći večeras između 19.00 i 20.00 časova i da ćemo iznaći rješenje, potpisati dokument i radnike vratiti svojim porodicama", naveo je Antonić.

Podsjećamo, radnici "Nove Ljubije" traže hitno donošenje programa socijalnog zbrinjavanja i isplatu otpremnina.

Iz Sindikalne organizacije rekli su da radnici ostaju u protestu na svojim radnim mjestima do ispunjenja zahtjeva. Kako su pojasnili, radnici su u izuzetno teškoj egzistencijalnoj situaciji, te strahuju da im zarađene plate neće biti isplaćene jer je odlukom većinskog vlasnika zaustavljena proizvodnja u rudniku Omarska.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je tražio od Đokića da danas posjeti radnike "Nove Ljubije", poručujući da Vlada ostaje posvećena podršci radnicima i zaštiti njihovih prava.