EU je bila nerazumna što je odbila jeftine i pouzdane isporuke energije iz Rusije, rekao je u intervjuu za RIA Novosti lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Dodik je istakao da je Evropa, vodeći nerazumnu energetsku politiku, uvela više ograničenja nego tokom najmračnijih dana komunizma, a preko nevladinih organizacija je uništila svoje društvo, isključujući veoma jeftinu energiju iz Rusije.

"Evropa se sada našla u poziciji da plaća mnogo više za energiju", rekao je Dodik, prenosi "Srna".