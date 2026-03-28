Autor:ATV
28.03.2026
EU je bila nerazumna što je odbila jeftine i pouzdane isporuke energije iz Rusije, rekao je u intervjuu za RIA Novosti lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
Dodik je istakao da je Evropa, vodeći nerazumnu energetsku politiku, uvela više ograničenja nego tokom najmračnijih dana komunizma, a preko nevladinih organizacija je uništila svoje društvo, isključujući veoma jeftinu energiju iz Rusije.
"Evropa se sada našla u poziciji da plaća mnogo više za energiju", rekao je Dodik, prenosi "Srna".
