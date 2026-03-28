U Zagrebu pojava kakva se očekuje jednom u 100 godina

Autor:ATV
28.03.2026
Hrvatski Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) saopštio je da su tokom nevremena u Zagrebu zabilježeni orkanski udari vjetra koji premašuju brzinu od 115 kilometara na čas, što se u statistici očekuje u periodu dužem od 100 godina.
Srednja brzina vjetra juče ujutro iznosila je 55 kilometara na čas, dok je na stanici Zagreb-Sokolovac izmjeren orkanski udar od čak 120,6 kilometara na čas, prenijeli su hrvatski mediji.
Na lokacijama Zagreb-Maksimir i Zagreb-Lisičine zabilježeni su udari od 96 kilometara na čas i 101 kilometara na čas, što takođe spada u kategoriju orkanskog vjetra.
Najveći dosad zabilježeni udar vjetra na lokaciji Zagreb-Maksimir bio je 94 kilometra na čas u julu 2008. godine, a analiza podataka od 2010. do 2024. pokazuje da se udari od oko 90 kilometara na čas očekuju jednom u 10 godina, dok se udari od oko 100 kilometara na čas javljaju jednom u 25 godina, prenosi "Srna".
Tokom jučerašnjeg nevremena u Zagrebu više lica je povrijeđeno, jedno teže, oštećeno je oko 150 vozila i 50 krovova zgrada.
