Vozio sa 4 promila alkohola u krvi, izazvao udes u centru grada

ATV

27.03.2026

17:37

Возио са 4 промила алкохола у крви, изазвао удес у центру града
Policija je u Skoplju uhapsila muškarca koji je vozio automobil sa 4,01 promila alkohola u krvi, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije.

Kako se navodi, policajci su B.L. (46) iz Skoplja uhapsili juče u 18.40, nakon što je oko 15.35 automobilom „ševrolet aveo“ udario u dva parkirana vozila – „hondu“ i „opel astru“ u ulici „Branislava Nušića“, u širem centru glavnog grada.

tajna sluzba tanjug ap Andrew Harnik

„Tokom preduzetih mjera, izvršen je alkotest i utvrđeno je da je B.L. upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, odnosno da je imao 4,01 promil alkohola u krvi. Po uputstvu javnog tužioca, zadržan je u policijskoj stanici, a vozilo mu je oduzeto“, navodi se u policijskom saopštenju.

Dodaje se da će, nakon potpunog dokumentovanja slučaja, protiv njega biti podnesena prijava po članu 297-a Krivičnog zakonika – „bezobzirno upravljanje motornim vozilom“, piše Kurir.

