Olujni vjetar napravio haos u Sloveniji: Oštećeno 650 kuća, više od 6.000 potrošača bez struje

U oluji sa jakim vjetrom, koja je u posljednja 24 sata zahvatila Sloveniju, u oblasti Gorenjske na sjeveru zemlje oštećeno je oko 650 stambenih zgrada i više od deset industrijskih i drugih objekata, dok je bez struje u cijeloj zemlji ostalo više od 6.000 potrošača, saopštile su nadležne službe za zaštitu i pomoć u katastrofama.

U opštini Žirovnica oštećeno je više od 60 odsto stambenih objekata, a u nekim selima oštećene su skoro sve kuće, prenosi agencija STA.

U Jesenicama je žena povrijeđena prilikom pada drveta a neki putevi su zatvoreni zbog palog drveća i u toku su akcije njihovog raščišćavanja.

Šef Uprave za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama Leona Behina je kazao da je od juče, od početka oluje, intervenisalo ukupno 260 do 270 vatrogasnih i drugih spasilačkih jedinica u više od 800 incidenata širom Slovenije.

U regionu Gorenjske aktivirano je više od 300 spasilaca, uglavnom vatrogasaca a tokom ovog perioda primljeno je šest do sedam puta više poziva za hitne slučajeve nego obično.

Kompanija Elektro Maribor je saopštila da oko 5.000 potrošača i dalje nema struju na sjeveroistoku zemlje, a da je u nekim područjima poremećeno i vodosnabdijevanje.

Više od 1.000 potrošača je bez struje u oblasti Celja, dok je na jugu i jugoistoku zemlje sinoć i jutros pao snijeg od 10 santimetara u nižim predjelima, do pola metra na planinama.

U posljednja 24 sata Sloveniju je pogodila oluja u kojoj su udari vjetra dostizali brzinu od 100 do150 kilometara na sat u planinama i 80 do 100 kilometara na sat na drugim, za koji se očekuje da će trajati još nekoliko sati, rekao je meteorolog Branko Gregorčič.

Gregorčič je novinarima rekao da se očekuje da će se vjetar postepeno smiriti tokom noći, i da je crveni nivo uzbune na jake udare vjetra snižen na narandžasti za večeras, i na žuti u subotu.