U Sloveniji hiljade ljudi ostalo bez struje

ATV

26.03.2026

21:37

У Словенији хиљаде људи остало без струје

Sloveniju je pogodilo nevrijeme praćeno udarima vjetra od preko 100 kilometara na čas, a usljed oštećenih dalekovoda hiljade ljudi ostalo je bez struje.

Komunalne i putne službe, vatrogasci i radnici "Elektroprivrede" imali su više od 300 intervencija širom zemlje zbog olujnog vjetra.

Nekoliko saobraćajnica je zatvoreno zbog stabala koja su pala na kolovoz, oštećeno je nekoliko automobila, kamiona i radnih mašina.

Slovenačka uprava za civilnu zaštitu i spašavanje upozorila je jutros građane da na sjeveru zemlje postoji opasnost od olujnih udara vjetra, padanja drveća, otkrivanja krovova, te poremećaje u snabdijevanju električnom energijom i vodom.

Stanovnicima je, između ostalog, savjetovano da ostanu u zatvorenom prostoru, te da prate obavještenja nadležnih službi, izbjegavaju blizinu dalekovoda i područja obrasla drvećem.

Prema podacima Slovenačke agencije za životnu sredinu, najjači udari vjetra izmjereni su na aerodromu Lesce u Gorenjskoj, gdje je vjetar dostizao 103 kilometra na čas.

Аутобус

Srbija

Djevojčica napadnuta u autobusu: Mladići je udarili pa izgurali napolje

Za sutra je izdato upozorenje na udare bure u Primorskoj od 100 kilometara na čas, dok u Bovcu, Tolminu, u podnožju Karavanki i Kamniško-Savinjskih Alpa, te na širem području Pohorja pojedinačni udari vjetra mogu dostići brzinu od 140 kilometara na čas.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Ужас у вртићу: Васпитачице заборавиле дијете (3) у ВЦ-у, мајци рекле да је неко већ дошао по њега

Srbija

Užas u vrtiću: Vaspitačice zaboravile dijete (3) u VC-u, majci rekle da je neko već došao po njega

1 h

0
Мајкл Флин

Svijet

Ispravljena nepravda: Ministarstvo plaća više od milion dolara Majklu Flinu

1 h

0
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Puna podršku obilježavanju "Ljubičastog dana"

1 h

0
Нафта

Ekonomija

Djukov: Tržište nafte neće moći brzo da se oporavi

1 h

0

Više iz rubrike

Воз налетио на срушено дрво и искочио из шина: Има повријеђених

Region

Voz naletio na srušeno drvo i iskočio iz šina: Ima povrijeđenih

2 h

0
Трагедија у каменолому: Колегу прегазио дробилицом камена

Region

Tragedija u kamenolomu: Kolegu pregazio drobilicom kamena

3 h

0
Смрскан аутомобил у Загребу

Region

Stablo smrskalo automobil u Zagrebu

3 h

0
Ухапшен полицајац осумњичен за утају и превару

Region

Uhapšen policajac osumnjičen za utaju i prevaru

6 h

0

Influenserka pala sa terase hotela: Slomila kičmu na 24 mjesta

Cijene avio-karata između Evrope i Azije idu u nebo

Miša Omega pronađen mrtav: Kako je vlasnik 100 firmi stekao nadimak

Cvijanović u Dalasu: Bilo je zadovoljstvo poslušati panel na kojem je govorio Tom Homan

Na ovom dijelu puta obustavljen saobraćaj za teretna vozila

