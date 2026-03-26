U Sloveniji hiljade ljudi ostalo bez struje

Sloveniju je pogodilo nevrijeme praćeno udarima vjetra od preko 100 kilometara na čas, a usljed oštećenih dalekovoda hiljade ljudi ostalo je bez struje.

Komunalne i putne službe, vatrogasci i radnici "Elektroprivrede" imali su više od 300 intervencija širom zemlje zbog olujnog vjetra.

Nekoliko saobraćajnica je zatvoreno zbog stabala koja su pala na kolovoz, oštećeno je nekoliko automobila, kamiona i radnih mašina.

Slovenačka uprava za civilnu zaštitu i spašavanje upozorila je jutros građane da na sjeveru zemlje postoji opasnost od olujnih udara vjetra, padanja drveća, otkrivanja krovova, te poremećaje u snabdijevanju električnom energijom i vodom.

Stanovnicima je, između ostalog, savjetovano da ostanu u zatvorenom prostoru, te da prate obavještenja nadležnih službi, izbjegavaju blizinu dalekovoda i područja obrasla drvećem.

Prema podacima Slovenačke agencije za životnu sredinu, najjači udari vjetra izmjereni su na aerodromu Lesce u Gorenjskoj, gdje je vjetar dostizao 103 kilometra na čas.

Za sutra je izdato upozorenje na udare bure u Primorskoj od 100 kilometara na čas, dok u Bovcu, Tolminu, u podnožju Karavanki i Kamniško-Savinjskih Alpa, te na širem području Pohorja pojedinačni udari vjetra mogu dostići brzinu od 140 kilometara na čas.