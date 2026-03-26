Djukov: Tržište nafte neće moći brzo da se oporavi

26.03.2026

20:48

Foto: Pixabay/McRonny

Direktor "Gaspromnjefta" Aleksandar Djukov rekao je da će biti potrebni mjeseci za oporavak tržišta nafta od poremećaja uzrokovanih sukobom na Bliskom istoku.

- Tržište nafte neće moći brzo da se oporavi zbog sukoba na Bliskom istoku, za to će biti potrebni mjeseci - rekao je Djukov.

Ako se sukob i blokada Ormuskog moreuza nastave, ističe Djukov, svjetsko tržište nafte će se već za dva-tri mjeseca suočiti sa ozbiljnim deficitom i samim tim sa ozbiljnim posljedicama po svjetsku privredu.

Problemi u plovidbi Ormuskim moreuzom i smanjenje proizvodnje nafte u pojedinim arapskim zemljama doveli su do skoka cijena nafte na oko 120 dolara po barelu, nakon čega je došlo do djelimičnog pada, prenosi "Sputnjik".

Sjedinjene Države i Izrael su 28. februara pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, a Teheran je odovorio raketnim napadima na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, ključnu rutu za isporuku nafte i prirodnog tečnog gasa iz Persijskog zaliva do globalnih tržišta,– praktično je prestao.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

