Djukov: Tržište nafte neće moći brzo da se oporavi

Autor:ATV
26.03.2026
20:48
Komentari:0
Direktor "Gaspromnjefta" Aleksandar Djukov rekao je da će biti potrebni mjeseci za oporavak tržišta nafta od poremećaja uzrokovanih sukobom na Bliskom istoku.
- Tržište nafte neće moći brzo da se oporavi zbog sukoba na Bliskom istoku, za to će biti potrebni mjeseci - rekao je Djukov.
Ako se sukob i blokada Ormuskog moreuza nastave, ističe Djukov, svjetsko tržište nafte će se već za dva-tri mjeseca suočiti sa ozbiljnim deficitom i samim tim sa ozbiljnim posljedicama po svjetsku privredu.
Problemi u plovidbi Ormuskim moreuzom i smanjenje proizvodnje nafte u pojedinim arapskim zemljama doveli su do skoka cijena nafte na oko 120 dolara po barelu, nakon čega je došlo do djelimičnog pada, prenosi "Sputnjik".
Sjedinjene Države i Izrael su 28. februara pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, a Teheran je odovorio raketnim napadima na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.
Usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, ključnu rutu za isporuku nafte i prirodnog tečnog gasa iz Persijskog zaliva do globalnih tržišta,– praktično je prestao.
