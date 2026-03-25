Alarm u Njemačkoj: Ovo se nije desilo skoro 40 godina

25.03.2026

22:00

Prošle godine Njemačka je zabilježila najnižu neto stopu ulaganja od ponovnog ujedinjenja 1990. godine, jer ulaganja preduzeća, države i građana nisu bila dovoljna da nadoknade amortizaciju postojeće imovine.

Prema podacima njemačkog Ministarstva ekonomije i Saveznog zavoda za statistiku (Destatis), neto stopa ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2025. godini iznosila je minus 0,23 odsto bruto domaćeg proizvoda, prenosi "Virtšaftsvohe“.

Riječ je o ulaganjima u građevinarstvo, mašine, opremu i infrastrukturu, kada se od novih ulaganja oduzmu otpisi postojeće dugotrajne imovine, piše "Sibiz".

Скупштина града Бања Лука

Banja Luka

Šupe i šupice pale na banjalučkoj Skupštini

Podaci ukazuju na dugoročni trend pada ulaganja u odnosu na veličinu njemačke ekonomije.

U periodu od 1991. do 1999. godine prosječna neto stopa ulaganja iznosila je 7,31 odsto BDP-a, od 2000. do 2009. pala je na 2,88 odsto, dok je između 2010. i 2019. iznosila 2,29 odsto bruto domaćeg proizvoda.

U periodu od 2020. do 2025. godine prosječna neto stopa ulaganja u Njemačkoj dodatno je oslabila na 1,02 odsto.

Poslanik Ljevice, Cem Ince, ocijenio je da se Njemačka "rasipa“, ukazujući na zapuštene škole, loše puteve i propadajuću infrastrukturu.

Љуба Пантовић

Scena

Najzgodnija srpska baka otkrila koliko je uložila u sebe

On je rekao da građani Njemačke svakodnevno osjećaju posljedice nedovoljnih ulaganja, te ponovio zahtjev za uvođenje poreza na bogatstvo i pokretanje novih investicija.

Na dugoročnu slabost ulaganja upozorio je i Institut za njemačku privredu iz Kelna, blizak poslodavcima.

Direktor instituta, Hubertus Bart, naveo je da su bruto investicije u dugotrajnu imovinu godinama pod stvarnim pritiskom, posebno u građevinskom sektoru.

Više iz rubrike

Поскупљења не стају: Услуге у БиХ скупље за више од 4 одсто

Ekonomija

Poskupljenja ne staju: Usluge u BiH skuplje za više od 4 odsto

5 h

0
Да ли сте изненађени: Ово су плате чистачица у Њемачкој

Ekonomija

Da li ste iznenađeni: Ovo su plate čistačica u Njemačkoj

6 h

1
Акције Поп март пале упркос добрим резултатима

Ekonomija

Akcije Pop mart pale uprkos dobrim rezultatima

9 h

0
Ове земље највише зависе од Ормуског мореуза

Ekonomija

Ove zemlje najviše zavise od Ormuskog moreuza

13 h

0

22

18

Dobro da im srce nije otkazalo: Zatekli nezvanog gosta u kući

22

00

Alarm u Njemačkoj: Ovo se nije desilo skoro 40 godina

21

56

Šupe i šupice pale na banjalučkoj Skupštini

21

52

Najzgodnija srpska baka otkrila koliko je uložila u sebe

21

44

Mali Piksi umro, a onda oživio: Otkrio kako izgleda sa druge strane

