Alarm u Njemačkoj: Ovo se nije desilo skoro 40 godina

Prošle godine Njemačka je zabilježila najnižu neto stopu ulaganja od ponovnog ujedinjenja 1990. godine, jer ulaganja preduzeća, države i građana nisu bila dovoljna da nadoknade amortizaciju postojeće imovine.

Prema podacima njemačkog Ministarstva ekonomije i Saveznog zavoda za statistiku (Destatis), neto stopa ulaganja u dugotrajnu imovinu u 2025. godini iznosila je minus 0,23 odsto bruto domaćeg proizvoda, prenosi "Virtšaftsvohe“.

Riječ je o ulaganjima u građevinarstvo, mašine, opremu i infrastrukturu, kada se od novih ulaganja oduzmu otpisi postojeće dugotrajne imovine, piše "Sibiz".

Podaci ukazuju na dugoročni trend pada ulaganja u odnosu na veličinu njemačke ekonomije.

U periodu od 1991. do 1999. godine prosječna neto stopa ulaganja iznosila je 7,31 odsto BDP-a, od 2000. do 2009. pala je na 2,88 odsto, dok je između 2010. i 2019. iznosila 2,29 odsto bruto domaćeg proizvoda.

U periodu od 2020. do 2025. godine prosječna neto stopa ulaganja u Njemačkoj dodatno je oslabila na 1,02 odsto.

Poslanik Ljevice, Cem Ince, ocijenio je da se Njemačka "rasipa“, ukazujući na zapuštene škole, loše puteve i propadajuću infrastrukturu.

On je rekao da građani Njemačke svakodnevno osjećaju posljedice nedovoljnih ulaganja, te ponovio zahtjev za uvođenje poreza na bogatstvo i pokretanje novih investicija.

Na dugoročnu slabost ulaganja upozorio je i Institut za njemačku privredu iz Kelna, blizak poslodavcima.

Direktor instituta, Hubertus Bart, naveo je da su bruto investicije u dugotrajnu imovinu godinama pod stvarnim pritiskom, posebno u građevinskom sektoru.