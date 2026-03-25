Akcije Pop mart pale uprkos dobrim rezultatima

Akcije kineske kompanije Pop mart danas su pale za više od 22 odsto uprkos dobrim poslovnim rezultatima u 2025. godini, pošto su investitori zabrinuti da rast zasnovan prevashodno na popularnosti ključnog proizvoda, igračke Labubu, nije dugoročno održiv.

Rezultati kompanije su na prvi pogled nadmašili očekivanja, posto su prihodi u 2025. porasli za čak 185 odsto na 37,1 milijardu juana (oko 4,7 milijardi evra), prenosi CNBC.

Neto dobit kompanije više je nego učetvorostručena i dostigla je oko 12,8 milijardi juana (1,6 milijardi evra), blago iznad prognoza stručnjaka, ali tržište je ipak reagovalo negativno.

Analitičari upozoravaju da je rast Pop marta u posljednjem kvartalu 2025. već počeo da usporava, što dodatno podstiče sumnje u dugoročnu održivost potražnje za ključnim brendovima kompanije.

Generalni direktor Vang Ning pokušao je da umiri tržište, poručivši da kompanija ima širi portfelj proizvoda i da ne zavisi isključivo od jednog brenda.

U prošloj godini je zabilježen rast prodaje i drugih proizvoda kompanije kao što su Skalpanda i Dimu, ali oni i dalje zaostaju za segmentom Monsters, sa Labubu lutkama koje čine najveći dio prihoda.

Pop mart je u proteklim godina imao snažan rast, kada je zabilježen i skok akcija za više od 300 odsto, ali investitori sada postaju oprezniji, dok dalji razvoj situacije zavisi od sposobnosti kompanije da ponovi uspjeh sa novim proizvodima.