Umro Čarli iz "Porodičnog blaga"

25.03.2026

12:46

Foto: Printscreen/Youtube

Stanoje Drmak, poznatiji pod nadimkom Čarli, preminuo 16. marta 2026. godine u 66. godini.

Čovjek koji je bio oličenje autentičnog duha prestoničkog asfalta, javnosti je bio poznat po kaskaderskim podvizima i upečatljivim epizodnim ulogama u nekim od najvažnijih domaćih filmskih ostvarenja.

Njegovo lice ljubitelji domaće kinematografije pamte iz filmova "Crni bombarder", "Tri palme za dve bitange i ribicu" i "Do koske", kao i iz popularne serije "Porodično blago".

Pored umjetničkog imena, prijatelji su ga zvali i Emilio la Stanoje Čarlington, a u čituljama koje su osvanule u dnevnoj štampi, od njega su se oprostili članovi teniskog kluba "Gazela" i ekipa iz novobeogradskih blokova 19a i 23.

Duhovni učitelj sa uličnog fakulteta

Posebno dirljiv osvrt na život i karakter Stanoja Drmka dao je njegov dugogodišnji prijatelj Aleksandar Bilanović. On je kroz seriju anegdota na društvenim mrežama opisao Čarlingtona ne kao čovjeka iz biblioteke, već kao "najvećeg mangupa i bukvarski primjerak stare gradske bitange".

Prema Bilanovićevim riječima, Drmak je bio „bog smijeha i zajebancije“, čovjek koji je život čitao sa nevjerovatnom oštroumnošću. Njegova biografija bila je živopisna – od šverca skupocjenih bundi do saradnje sa legendarnim kaskaderom Batom Kamenim. Bio je poznat po tome što je u žaru uličnih sukoba i policijskih intervencija uvijek pronalazio bizarne i duhovite načine da ostane slobodan, dok su njegove originalne tetovaže postale dio urbane legende.

