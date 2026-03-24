Pjevačica bila kod Zorice i Kemiša na večeri: ''Neću o tome - rasplakaće me''

24.03.2026
Pjevačica Snežana Đurišić večeras, 24. marta, održava prvi od dva koncerta u MTS Dvorani.
Brojna publika, kolege i prijatelji okupili su se da podrže Snežanu i uživaju u njenim hitovima, a među njima bila je i Goca Lazarević, koja sa Snežanom sarađuje gotovo pola vijeka.
- Nas dvije se poznajemo i sarađujemo dobrih 50 godina. Ako mene zove Sneža, jedan od najboljih vokala ikada u Srbiji, da se neko ne uvrijedi, ja to ne mogu da ignorišem, bez obzira što sutra imam snimanje - rekla je Goca, a potom progovorila i o Zorici Brunclik.
Otkrila je da je jednom bila u njenoj kući, ali nije željela da se previše osvrće kako se ne bi rasplakala:
- Zorica i ja smo nedavno snimale jedan serijal, koji se zove 'Na večeri kod' i pošto smo bile u suprotnim ekipama, ja sam bila kod njih na večeri. To je bilo zaista vrhunski. Prvi put sam u životu bila kod nje i oduševilo me, ali nećemo na teme koje će da me rasplaču - rekla je Goca Lazarević, prenosi Telegraf.rs.
