Tramp želi dogovor Putina i Zelenskog prije izbora u SAD

Autor:ATV
24.03.2026
20:59
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi želio da vidi kako su ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski postigli dogovor prije izbora u Sjedinjenim Državama.
"Volio bih da vidim Putina i Zelenskog kako su postigli mirovni dogovor. Vjerujem da se Rusija i Ukrajina približavaju dogovoru", rekao je Tramp odgovarajući na pitanje šta želi da postigne uoči izbora u novembru ove godine.
Američki predsjednik je ranije izjavio da želi da se sukobi u Ukrajini završe što prije, jer ima velike poslovne planove sa obje strane, prenosi SRNA.
