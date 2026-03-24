Tramp želi dogovor Putina i Zelenskog prije izbora u SAD

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da bi želio da vidi kako su ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski postigli dogovor prije izbora u Sjedinjenim Državama.

"Volio bih da vidim Putina i Zelenskog kako su postigli mirovni dogovor. Vjerujem da se Rusija i Ukrajina približavaju dogovoru", rekao je Tramp odgovarajući na pitanje šta želi da postigne uoči izbora u novembru ove godine.

Američki predsjednik je ranije izjavio da želi da se sukobi u Ukrajini završe što prije, jer ima velike poslovne planove sa obje strane, prenosi SRNA.