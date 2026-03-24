Tramp: Pobijedili smo u ratu protiv Irana

Autor:

ATV

24.03.2026

20:18

Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio su Sjedinjene Američke Države pobijedile u ratu protiv Irana, dodavši da se Iran složio da nikad u budućnosti ne posjeduje nuklearno naoružanje.

- Svi lideri su im nestali. Niko ne zna s kim da razgovara. Ali mi zapravo razgovaramo sa pravim ljudima, a oni toliko žele da postignu dogovor. Nemate pojma koliko očajnički žele da postignu dogovor, ali vidjećemo šta će se desiti - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući, prenosi Skaj njuz.

Prema njegovim riječima, iranski predstavnici koji razgovaraju sa američkim timom to čine "veoma razumno".

Tramp je dodao da SAD u pregovorima predstavljaju specijalni izaslanici Džared Kušner i Stiv Vitkof, kao i američki državni sekretar Marko Rubio i potpredsjednik SAD Džej Di Vens.

- Druga strana želi da sklopi dogovor. Ko ne bi na njihovom mjestu? Mornarica im je nestala, vazduhoplovstvo, komunikacije, svi PVO sistemi, rakete. Možete li da navedete jednu stvar koja nije uništena ili koja dobro funkcioniše? Mi slobodno letimo iznad Teherana, možemo da radimo šta god poželimo - rekao je američki predsjednik.

On je kritikovao izvještavanje pojedinih medija u SAD, rekavši da šire "lažne vijesti".

- Čitate Njujork tajms, i kao da ne dobijamo rat u kome Iran nema mornaricu i vazduhoplovstvo, ništa. Mi bukvalno imamo avione koji lete iznad Teherana i drugih dijelova zemlje. Oni ne mogu da urade ništa povodom toga - rekao je on.

Kad je riječ o Ormuskom moreuzu, Tramp je rekao da je Iran dao "veliki poklon" SAD-u.

Na pitanje novinara zašto pregovara sa Iranom ako ne vjeruje njihovim predstavnicima, Tramp je rekao: "zato što će sklopiti dogovor".

- Juče su uradili nešto što je zapravo bilo nevjerovatno. Dali su nam poklon, a poklon je stigao danas. Bio je to veoma veliki poklon vrijedan ogromne količine novca, i neću vam reći šta je taj poklon, ali je bila veoma značajna nagrada. To mi je značilo jedno - imamo posla sa pravim ljudima - rekao je Tramp, dodajući da je poklon povezan sa naftom i gasom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

