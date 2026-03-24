Problemi u Bijeljini se samo gomilaju

Grad Bijeljina je još uvijek na privremenom finansiranju. Iako je mjesec mart na izmaku, još uvijek nije usvojen prijedloga budžeta za 2026. godinu iako je sam nacrt budžeta dobio posebnu saglasnost od ministarstva finansija, a kasnije upućen u skupštinsku proceduru gdje je i izglasan.

Iz Ministarstva finansija stigao je odgovor kada je tačno prijedlog budžeta grada Bijeljina za 2026. godinu dobio potrebnu saglasnost.

"Prijedlog budžeta grada Bijeljina za 2026. godinu dobijena saglasnost je 30. decembar 2025. godine. Zatim je 31. decembra poslan putem mejla rukovodstvu grada, a 1. radnog dana u novoj godini, odnosno 5. januara, upućen je i putem pošte. Sa ovim podatkom dolazimo do toga da neko 84 dana u ladici drži prijedlog budžeta grada Bijeljina za 2025. godinu i postavlja se pitanje ko konkretno ima korist od ovakve vrste odugovlačenja?", rekla je Željana Arsenović, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.

Problemi se gomilaju, onaj ko treba da misli o „kući“, sve je samo ne domaćin. Na sve strane škripi. Ispaštaju građani. Iz budžeta grada za određene grane nije isplaćena ni jedna marka, dok se za neke manifestacije instant nalazi novac.

"Ostalo je još nekoliko dana do konačnog roka kada se treba usvojiti budžet, mi još nismo dobili dokumentaciju, odnosno nismo dobili zahtjev za usvajanje budžeta za 2024. godinu. Svjedoci smo i poskupljenja v namirnica, recimo materijala za poljoprivredu, poskupljuje gorivo i tako dalje, a poljoprivrednici nisu dobili svoja sledovanja i pomoć, subvencije za poljoprivredu za prethodnu godinu. A još nemamo usvojen budžet. Šta tek možemo očekivati i šta mogu naši poljoprivrednici očekivati za ovu narednu godinu, ako nisu dobili ono što im je sledilo iz 2024. i 2025.?", rekao je Samir Baćevac, potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina.

A.D.Vodovod i kanalizacija jedno je od preduzeća koji se nalaze pred kolapsom. Iako su napisani brojni projekti koji bi mogli da riješe probleme, menadžment preduzeća insistira na povećanju cijena. Sazivanje tematske sjednice zbog problema u ovoj ustanovi je hitno jer stanje u kome se nalazi zahtjeva i hitnu rekciju.

"Sve su ovo neki projekti za koje i koje će dovesti do dodatnih prihoda. A ne može biti rešenje samo dodati teret i dodatne namete građanima ili u vidu povećanja cene vode, da bi se došlo do neke stabilizacije za samog ovog komunalnog preduzeća. Dakle, mora da postoji neko sistemsko rešenje i neko dugoročnije rešenje. Takođe, ja bih naglasio da je sve ovo vreme Skupština grada Bijeljina", rekao je Žiko Savić, potpredsjenik Skupštine grada Bijeljina

Rebalans je dugo vremena bio glavni adut gradonačelnika Bijeljine i glavni krivac za sve što nije isplaćivao, rebalans je usvojen ali su problemi i dugovi nastavili da se gomilaju. Skupština nikada nije bila kočničar iako je često upravo taj epitet upotrebljavan, brojne usvojene tačke i amandmani čiji je cilj bio pomoć i građanima i preduzećima pokazali su ko se o ovom gradu brine, a ko ne pokazuje nikakvu odgovornost, kažu u Skupštini grada.