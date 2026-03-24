Zbog rasta cijena goriva poskupljuje taksi

Od narednog mjeseca vožnja taksijem u Sarajevu će biti skuplja.

Rast cijena će pratiti sve taksi kompanije u Kantonu Sarajevo, piše Kliks.ba. Prve informacije govore da će polazna cijena vožnje iznositi 3 KM, a svaki pređeni kilometar iznosiće 2,20 KM. Trenutno je polazna cijena vožnje (start) 2,50 KM, a jedan kilometar 1,50 KM. Glavni razlog poskupljenja je snažan rast cijena goriva, a posebno dizela, na benzinskim pumpama zbog rata u Iranu.

