Zbog rasta cijena goriva poskupljuje taksi

24.03.2026
Od narednog mjeseca vožnja taksijem u Sarajevu će biti skuplja.
Rast cijena će pratiti sve taksi kompanije u Kantonu Sarajevo, piše Kliks.ba.
Prve informacije govore da će polazna cijena vožnje iznositi 3 KM, a svaki pređeni kilometar iznosiće 2,20 KM.
Trenutno je polazna cijena vožnje (start) 2,50 KM, a jedan kilometar 1,50 KM.
Glavni razlog poskupljenja je snažan rast cijena goriva, a posebno dizela, na benzinskim pumpama zbog rata u Iranu.
