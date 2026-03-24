Računarskom prevarom ukrala skoro 39.000 evra

Nikšićka policija podnijela je krivičnu prijavu protiv tridesetčetvorogodišnje državljanke Španije zbog sumnje da je računarskom prevarom ukrala 38.265 evra od privrednog društva iz Nikšića.

Sumnja se da je državljanka Španije s namjerom pribavljanja protivpravne imovinske koristi, zloupotrijebila komunikaciju elektronskom poštom između privrednih društava iz Nikšića i Češke, te dostavila češkom društvu lažne instrukcije za plaćanje, prenosi SRNA.

"Na taj način je novac za isporučenu robu u iznosu od 38.265 evra uplaćen na IBAN račun u Španiji, čime je oštećeno privredno društvo iz Nikšića", saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Osumnjičena je identifikovana putem međunarodne pravne pomoći, nakon što su nadležni organi Španije dostavili podatke.