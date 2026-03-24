Ukrao ruže iz cvjećare, pa ih poklonio prolaznici: Prijeti mu 4 godine zatvora

Jedan čovjek je ukrao 40 ruža iz cvjećare, u gradu Jelizovo na Kamčatki, a zatim ih poklonio nepoznatoj djevojci na ulici, prenijeli su mediji.

Protiv njega je pokrenuta istraga, a na osnovu ruskog krivičnog zakona, maksimalna kazna za ovakvu vrstu krađe je do četiri godine zatvora.

"Zgrabio cvijeće i istrčao na ulicu"

Prodavačica u cvjećari je prijavila krađu, a osumnjičeni je brzo identifikovan zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera.

On je priveden, a riječ je o 31-godišnjem lokalnom stanovniku koji je odranije poznat policiji.

- Ustanovljeno je da je muškarac bio u alkoholisanom stanju kada je prolazio pored cvjećare. Ugledavši izložene ruže, on ih je zgrabio i istrčao na ulicu. Kada je, međutim, ubrzo shvatio da mu cvijeće koje je ukrao nije potrebno, poklonio ga je prolaznici - navela je lokalna policija u svom saopštenju, prenosi Telegraf.