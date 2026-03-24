Uhapšeno 16 osoba: Krali skupocjene automobile po EU pa ih prodavali u Srbiji

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je danas da je uhapšeno 16 osoba na teritoriji Požarevca, Smedereva, Rume, Velike Plane i Beograda, osumnjičenih da su preprodavali putnička vozila ukradena u inostranstvu.

Sumnja se da su oni, kao organizovana kriminalna grupa, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, od početka 2024. godine do danas, dovozili u Srbiju putnička vozila visoke klase i najnovije proizvodnje, a koja su prethodno pribavljena izvršenjem krivičnih djela na teritoriji zemalja EU, koja su potom vozili na unaprijed određenu lokaciju u Srbiji, gdje su vršili demontiranje tzv. "GPS uređaja", s ciljem prikrivanja trase kretanja i onemogućavanja pronalaska vozila od strane zakonitih vlasnika i policije.

Uhapšeni su B. M. (62), za kojim je bila raspisana Interpolova međunarodna potjernica i I. K. (62), organizatori kriminalne grupe, kao i B. F. (63), D. S. G. (47), B. F. (54), M. Z. (44), F. P. (28), M. G. (35), M. M. (59), G. G. (58), N. A. (21), N. T. (43), S. P. (44), T. M. (60), V. P. (57) i V. Ž. (27), dok se za još dvije osobe intenzivno traga.

Kako su djelovali?

B. M. i I. K. se sumnjiče da su angažovali lica, koja su po njihovom nalogu, odlazila u zemlje EU, pretežno u Njemačku i Austriju, gdje su u različitim agencijama za iznajmljivanje vozila, korišćenjem svojih ili falsifikovanih dokumenata, rentirali vozila različitih marki i modela čija je vrijednost preko milion i petsto hiljada dinara (25.000 KM), dovodeći vlasnike vozila u zabludu da će ta vozila vratiti.

Potom su, kako se sumnja, angažovali vozače da ta vozila dovezu u Srbiju, gdje su unaprijed organizovali njihovo skrivanje, nakon čega su ih, u dogovoru sa trećim licima prodavali po znatno nižoj cijeni od tržišne vrijednosti i tako pribavili protivpravnu imovinsku korist za sebe i ostale pripadnike organizovane kriminalne grupe.

Određeno zadržavanje

Uhapšeni se terete za krivično djelo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, prevara i prikrivanje i određeno im je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Akciju su zajednički organizovali MUP, Odjeljenje za suzbijanje organizovanog opšteg kriminala, Služba za borbu protiv organizovanog kriminala, UKP, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu.