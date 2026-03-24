Tužilaštvo objavilo detalje hapšenja Nemanje Miljkovića i zatražilo pritvor

Stevan Lulić

24.03.2026

16:04

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je da se Nemanji Miljkoviću (40) iz Banjaluke, koji je uhapšen juče zbog trgovine drogom, odredi pritvor.

Pritvor je zatražen zbog bojazni da bi Miljković mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

Otkrivamo ko je uhapšeni Banjalučanin: Suđeno mu zbog ubistva u Nikšiću

Tužilaštvo je takođe, uz navođenje inicijala, objavilo i detalj iz akcije u kojoj je Miljković uhapšen.

"Osumnjičeno lice N.M je dana 22.03.2026.godine, u Banja Luci, od njemu poznatog lica neovlašteno radi prodaje nabavio, a potom zajedno sa osumnjičenim B.K. držao radi prodaje i prenosio opojnu drogu kokain", saopšteno je iz OJT Banjaluka.

Istovremeno, OJT je zatražilo da se Miljkovićevom sugrađaninu B.K, koji je uhapšen u istoj akciji, odredi zabrana putovanja uz privremeno oduzimanje putnih isprava kao i naredba da se povremeno javlja državnom organu.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora i mjerama zabrane odlučiće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.

Pretresi i zapljena droge i novca

Podsjetimo, dvojica Banjalučana uhapšena su u akciji MUP-a Srpske i PU Gradiška zbog sumnje da su počinili Krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Pogledajte sprovođenje Nemanje Miljkovića: Uhapšen u akciji MUP-a Srpske

U akciji je zaplijenjeno oko 1.400 grama kokaina i oko 8.500 KM, a osim Miljkovića uhapšen je i njegov sugrađanin B.K.

Osim toga, u pretresu jedne lokacije u Banjaluci i vozila koje koriste uhapšeni, oduzeta je i manja količina opojne droge marihuana i hašiš, silikonska maska za lice, perika i gumene rukavice, više mobilnih telefona i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Više iz rubrike

Детаљи убиства у Чапљини: Жртва пронађена пред вратима, осумњичени ходао с ножем

Detalji ubistva u Čapljini: Žrtva pronađena pred vratima, osumnjičeni hodao s nožem

6 h

0
"Волио бих да сам ја био на његовом мјесту" Завршне ријечи на суђењу за полицијску потјеру у којој је погинуо полицајац

"Volio bih da sam ja bio na njegovom mjestu" Završne riječi na suđenju za policijsku potjeru u kojoj je poginuo policajac

6 h

0
Ухапшен јер је пијан скривио незгоду са четворо повријеђених

Uhapšen jer je pijan skrivio nezgodu sa četvoro povrijeđenih

7 h

0
Ужас у Мостар: Маскирани напали возача, запалили ауто

Užas u Mostar: Maskirani napali vozača, zapalili auto

10 h

0

Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

Centralne vijesti, 24.03.2026.

U slučaju ubistva Davida Dragičevića saslušano više od 200 svjedoka

Predsjednik Planinarskog društva podlegao povredama: U saobraćajnoj nesreći zadobio teške povrede

Igrač banjalučkog Borca Andrija Pećanac se probudio iz kome

