Tužilaštvo objavilo detalje hapšenja Nemanje Miljkovića i zatražilo pritvor

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je da se Nemanji Miljkoviću (40) iz Banjaluke, koji je uhapšen juče zbog trgovine drogom, odredi pritvor.

Pritvor je zatražen zbog bojazni da bi Miljković mogao ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

Tužilaštvo je takođe, uz navođenje inicijala, objavilo i detalj iz akcije u kojoj je Miljković uhapšen.

"Osumnjičeno lice N.M je dana 22.03.2026.godine, u Banja Luci, od njemu poznatog lica neovlašteno radi prodaje nabavio, a potom zajedno sa osumnjičenim B.K. držao radi prodaje i prenosio opojnu drogu kokain", saopšteno je iz OJT Banjaluka.

Istovremeno, OJT je zatražilo da se Miljkovićevom sugrađaninu B.K, koji je uhapšen u istoj akciji, odredi zabrana putovanja uz privremeno oduzimanje putnih isprava kao i naredba da se povremeno javlja državnom organu.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora i mjerama zabrane odlučiće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.

Pretresi i zapljena droge i novca

Podsjetimo, dvojica Banjalučana uhapšena su u akciji MUP-a Srpske i PU Gradiška zbog sumnje da su počinili Krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

U akciji je zaplijenjeno oko 1.400 grama kokaina i oko 8.500 KM, a osim Miljkovića uhapšen je i njegov sugrađanin B.K.

Osim toga, u pretresu jedne lokacije u Banjaluci i vozila koje koriste uhapšeni, oduzeta je i manja količina opojne droge marihuana i hašiš, silikonska maska za lice, perika i gumene rukavice, više mobilnih telefona i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.