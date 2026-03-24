Uhapšen jer je pijan skrivio nezgodu sa četvoro povrijeđenih

SRNA

24.03.2026

11:42

Ухапшен јер је пијан скривио незгоду са четворо повријеђених
Muškarac S. Đ. /42/ iz Sarajeva uhapšen je nakon što je vozeći sa 2,04 promila alkohola u krvi skrivio saobraćajnu nezgodu na auto-putu kod Sarajeva u kojoj su povrijeđene četiri osobe.

Sudarili su se automobil "pasat" kojim je upravljao osumnjičeni, "škoda fabija", koju je vozio K. I. /25/ iz Zenice i automobil "volvo S60" kojim je upravljala E. D. /42/ iz Sarajeva, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Kantona Sarajevo.

U sinoćnjoj nezgodi teško je povrijeđena putnica iz "škode" A. I. /48/, koja je nakon ukazane ljekarske pomoći na Klinici urgentne medicine zadržana na liječenju.

Vozač "škode" i putnik iz tog vozila A. I. /29/ zadržani su u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo, dok je putnik iz "pasata" A. G. /37/ otpušten na kućno liječenje.

Uhapšenom se na teret stavlja teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Istog dana u mjestu Šavnici na području opštine Hadžići zapaljen je planinarski dom u izgradnji, vlasništvo planinarskog društva "Bjelašnica" iz Sarajeva. Pričinjena je materijalna šteta, a povrijeđenih osoba nije bilo.

Tužilac je ovaj događaj okvalifikovao kao krivična djela izazivanje opšte opasnosti i oštećenje tuđe stvari.

Policija je u Sarajevu privremeno oduzela vozilo od muškarca H. P. /29/, jer je tokom kontrole utvrđeno da u registru novčanih kazni duguje više od 42.500 KM, da je višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja, te da upravlja neregistrovanim vozilom sa nepripadajućim registarskim tablicama.

Protiv njega će Opštinskom sudu u Sarajevu biti podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

