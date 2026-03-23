Teška nesreća na auto-putu, ima povrijeđenih

U sudaru dva vozila kod Bačića, u blizini Sarajeva, povrijeđene su dvije osobe, čiji je stepen povreda još nepoznat.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su potvrdili da je do nesreće došlo na auto-putu A1 kod mjesta Bačići.

U nesreći su učestvovala dva putnička vozila te su povrijeđene dvije osobe koje su prevezene na ukazivanje ljekarske pomoći.

Svijet Dvoje mrtvih, desetine povrijeđenih: Objavljen snimak avionske nesreće

Iz MUP-a KS su kazali kako je prerano govoriti o stepenu povreda te o tome ne mogu davati više informacija.

Uviđaj je u toku, a auto-put je zatvoren za saobraćaj, piše Kliks.ba.