Pogledajte sprovođenje Nemanje Miljkovića: Uhapšen u akciji MUP-a Srpske

Stevan Lulić

23.03.2026

18:40

Ухапшени Немања Миљковић и његов суграђанин Б.К. спроведени у Тужилаштво
U akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Gradiška uhapšena su dvojica Banjalučana, a zaplijenjena je veća količina droge i novca.

ATV saznaje da je jedan od uhapšenih Nemanja Miljković (40), koji je 2022. godine uhapšen u Beogradu po Interpolovoj potjernici zbog ubistva radnika obezbjeđenja u Nikšiću. Detaljnije o tome pročitajte na OVOM LINKU.

Hronika

Uhapšeni Banjalučani, zaplijenjeni kokain i pare

Nakon završene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, Miljković i njegov sugrađanin sprovedeni su u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Sprovođenje pogledajte u video prilogu.

Zaplijenjeni kokain i novac

Podsjećamo, u današnjoj akciji MUP-a i PU Gradiška zaplijenjeno je oko 1.400 grama kokaina i oko 8.500 KM, a osim Miljkovića uhapšen je i njegov sugrađanin B.K.

Osim toga, u pretresu jedne lokacije u Banjaluci i vozila koje koriste uhapšeni, oduzeta je i manja količina opojne droge marihuana i hašiš, silikonska maska za lice, perika i gumene rukavice, više mobilnih telefona i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

