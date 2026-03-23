Pogledajte sprovođenje Nemanje Miljkovića: Uhapšen u akciji MUP-a Srpske

Autor:Stevan Lulić
23.03.2026
18:40
Komentari:0
U akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Gradiška uhapšena su dvojica Banjalučana, a zaplijenjena je veća količina droge i novca.
ATV saznaje da je jedan od uhapšenih Nemanja Miljković (40), koji je 2022. godine uhapšen u Beogradu po Interpolovoj potjernici zbog ubistva radnika obezbjeđenja u Nikšiću. Detaljnije o tome pročitajte na OVOM LINKU.
Hronika
Uhapšeni Banjalučani, zaplijenjeni kokain i pare
Nakon završene kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, Miljković i njegov sugrađanin sprovedeni su u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.
Sprovođenje pogledajte u video prilogu.
Podsjećamo, u današnjoj akciji MUP-a i PU Gradiška zaplijenjeno je oko 1.400 grama kokaina i oko 8.500 KM, a osim Miljkovića uhapšen je i njegov sugrađanin B.K.
Osim toga, u pretresu jedne lokacije u Banjaluci i vozila koje koriste uhapšeni, oduzeta je i manja količina opojne droge marihuana i hašiš, silikonska maska za lice, perika i gumene rukavice, više mobilnih telefona i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
18
43
18
40
18
32
18
29
18
22
Trenutno na programu