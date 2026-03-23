Težak sudar dva kamiona i dva auta, ima povrijeđenih

U mjestu Ljepunice kod Tuzle, danas, 23. marta, u 12:50 došlo je do teške saobraćajne nesreće.

Ova informacija je za portal "Radiosarajevo.ba" potvrđena iz Operativnog centra Tuzlanskog kantona.

"U nesreći su učestvovala dva putnička i dva teretna vozila. Povrijeđena je jedna osoba koja je prevezena u UKC Tuzla", saopšteno je iz MUP-a TK.

Srbija Preminula djevojka koja je ubila bivšeg partnera i strinu: Nakon zločina digla ruku na sebe

Na ovoj dionici saobraćaj se odvija naizmjenično.

Vozačima se savjetuje oprez i da vožnju prilagode uslovima na putu.