Težak sudar dva kamiona i dva auta, ima povrijeđenih

23.03.2026

17:00

Тежак судар у Тузли
Foto: Tuzlanski.ba

U mjestu Ljepunice kod Tuzle, danas, 23. marta, u 12:50 došlo je do teške saobraćajne nesreće.

Ova informacija je za portal "Radiosarajevo.ba" potvrđena iz Operativnog centra Tuzlanskog kantona.

"U nesreći su učestvovala dva putnička i dva teretna vozila. Povrijeđena je jedna osoba koja je prevezena u UKC Tuzla", saopšteno je iz MUP-a TK.

Ардита Гаши

Srbija

Preminula djevojka koja je ubila bivšeg partnera i strinu: Nakon zločina digla ruku na sebe

Na ovoj dionici saobraćaj se odvija naizmjenično.

Vozačima se savjetuje oprez i da vožnju prilagode uslovima na putu.

Više iz rubrike

Бањалучани ухапшени због дроге

Hronika

Otkrivamo ko je uhapšeni Banjalučanin: Suđeno mu zbog ubistva u Nikšiću

3 h

0
Ухапшени Бањалучани, заплијењени кокаин и паре

Hronika

Uhapšeni Banjalučani, zaplijenjeni kokain i pare

4 h

0
Одузето оружје и муниција од два лица из Требиња и Гацка

Hronika

Oduzeto oružje i municija od dva lica iz Trebinja i Gacka

4 h

0
Епилог хаоса у Стоцу: Сукобило се око 300 особа, двоје ухапшено

Hronika

Epilog haosa u Stocu: Sukobilo se oko 300 osoba, dvoje uhapšeno

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

43

Zašto su veze iz srednje škole najsrećnije?

18

40

Pogledajte sprovođenje Nemanje Miljkovića: Uhapšen u akciji MUP-a Srpske

18

32

Ogromna tuga u domu poznate voditeljke RTS-a

18

29

Tragedija u svijetu fudbala: Mladi fudbaler (18) se srušio na terenu i preminuo

18

22

Jedan dokument građanima BiH olakšava ulazak u EU

