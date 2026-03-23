Oduzeto oružje i municija od dva lica iz Trebinja i Gacka

23.03.2026

14:14

Oružje i veća količina municije oduzeti su od dva lica iz Trebinja i Gacka.

Iz Policijske uprave Trebinje su saopštili da su u ovom gradu u petak, 20. marta, prilikom kontrole saobraćaja, pronašli vojnu pušku u automobilu "pasat" kojim je upravljalo lice K. P, te je privremeno oduzeli.

"Policijski službenici su 20. marta 2026. godine, u Trebinju, prilikom kontrole saobraćaja, u putničkom automobilu marke „VW Passat“ kojim je upravljalo lice inicijala K.P. pronašli i privremeno oduzeli jednu vojnu pušku, navode iz PU Trebinje.

Policija u Gacku je prije dva dana, u pretresu kuća i pomoćnih objekata koje koristi lice O. V, pronašla i oduzela 61 metak različitog kalibra i okvir vojničke automatske puške.

"Policijski službenici u Gacku su 21. marta 2026. godine, izvršili pretrese porodičnih kuća i pomoćnih objekata koje koristi lice inicijala O.V. kojom prilikom su pronašli i privremeno oduzeli 61 komad metaka različitog kalibra i jedan okvir od vojničke automatske puške", rečeno je iz policije.

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je naredilo da budu podneseni izvještaji o krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

