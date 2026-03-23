Obračun Hrvata i Bošnjaka u Stocu, objavljen i snimak

23.03.2026

Обрачун Хрвата и Бошњака у Стоцу, објављен и снимак
Više desetina osoba, najvjerojatnije Hrvata i Bošnjaka, sukobilo se u ned‌jelju naveče u Stocu, gradu na jugu Hercegovine, nakon što je protekle noći oštećen mural posvećen Vukovaru, dok je na drugoj lokaciji istaknuta ratna bošnjačka zastava i ispisane druge poruke.

Mural koji su u subotu oslikali hrvatski mladići na kružnom toku na ulazu u Stolac kao simbol sjećanja na Vukovar, poliven je tokom protekle noći crnom bojom, što je izazvalo napetosti u gradu, navode lokalni portali. Na drugom kružnom toku bošnjački mladići postavili su u ned‌jelju ratnu bošnjačku zastavu te su ispisali poruku "Ovo biti neće zemlja dušmanska".

Fizički obračun i intervencija policije

Oko 18.30 sati sve je kulminiralo fizičkim obračunom više desetina osoba. Policija je brzo uspostavila nadzor, a u pomoć lokalnoj policiji stigle su kolege iz Čapljine i Mostara. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije nisu mogli potvrditi medijske navode da je u sukobu bilo povrijeđenih ili uhapšenih osoba.

U Stocu su raspoređene brojne policijske snage.

