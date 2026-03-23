Drama u Njujorku: Sudar aviona i vozila na pisti, zatvoren aerodrom

Regionalni avion kompanije "Air Canada Express" sudario se s vozilom na pisti prilikom slijetanja na njujorški aerodrom "LaGuardia" u ponedjeljak naveče.

Prema podacima stranice za praćenje letova "Flightradar24", u incidentu je doveo do zatvaranja aerodroma.

Avion tipa CRJ-900, koji je dolazio iz Montreala, udario je u vozilo brzinom od oko 39 km/h, navodi Flightradar24. Letjelicom je upravljala kompanija JJazz Aviation, regionalni partner Air Canada.

Američka Savezna uprava za avijaciju (FAA) izdala je zabranu polijetanja za sve avione na aerodromu do 5:30 sati ujutro po lokalnom vremenu, prema obavještenju regulatora.

U obavještenju FAA navedeno je da je razlog obustave rada aerodroma hitna situacija te da postoji velika vjerovatnoća produženja mjere, bez dodatnih detalja.

Prema podacima s internet stranice aerodroma LaGuardia, dolazni letovi su preusmjereni na druge aerodrome ili su vraćeni na polazne destinacije.

U zasebnom obavještenju za pilote, FAA je navela da bi aerodrom mogao ostati zatvoren do 18 sati.

Vatrogasna služba Nju Jorka saopštila je da je reagovala na prijavljeni incident koji uključuje avion i vozilo na pisti aerodroma LaGuardia, ali nije pružila dodatne informacije.

Mediji navode da nema povrijeđenih osoba.