Starmer saziva hitan sastanak, rat u Iranu trese britansku ekonomiju

Britanski premijer Kir Starmer predsjedavaće hitnim sastankom o ekonomskim posljedicama rata u Iranu, uz prisustvo ministarke finansija Rejčel Rivs i guvernera Banke Engleske Endrua Bejlija, saopštila je vlada.

Ulagači se pripremaju za još jednu burnu sedmicu na finansijskim tržištima nakon što je Iran rekao da će napasti energetske i vodne sisteme zalivskih susjeda ako Donald Tramp ostvari prijetnju napadom na iransku elektroenergetsku mrežu.

Teme sastanka: Energetska sigurnost i zaštita domaćinstava

„Očekuje se da će se razmatrati teme poput ekonomskog uticaja krize na domaćinstva i preduzeća, energetske sigurnosti i otpornosti industrije i lanaca snabdijevanja, uz međunarodni odgovor“, saopštilo je britansko Ministarstvo finansija uoči takozvanog sastanka „Kobra“ (COBRA) u ponedjeljak.

Rivs je izjavila da je prerano govoriti kakav će biti uticaj rata na britansku privredu, za sada odbacivši pozive na sveobuhvatne mjere smanjenja troškova života za domaćinstva, napominjući da se razmatraju ciljanije podrške.

Inflacija i javne finansije pod pritiskom

Šok izazvan rastom cijena energije prijeti ponovnim rastom britanske stope inflacije — moguće na pet odsto kasnije ove godine, prema pojedinim ekonomistima.

Ako rast cijena nafte i gasa potraje i budu potrebne velike mjere podrške, to bi takođe moglo poremetiti napore Rivs da stabilizuje javne finansije, a moglo bi dovesti i do daljeg povećanja poreza, piše Rojters.

Prošle sedmice britanska vlada donijela je paket pomoći od 53 miliona funti za domaćinstva koja za grijanje koriste lož-ulje.

U petak su troškovi zaduživanja britanske vlade na 10 godina porasli iznad pet odsto, prvi put od globalne finansijske krize prije gotovo 20 godina, napominje agencija.

